Na Hrvaškem prvič več kot tri tisoč novih okužb

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob opravljenih 10.156 testih potrdili rekordnih 3.082 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 32 bolnikov z boleznijo covid-19, so sporočili iz hrvaškega nacionalnega štaba civilne zaščite. Do zdaj so na Hrvaškem največje dnevno število na novo okuženih imeli prejšnji četrtek, ko so potrdili 2.890 primerov. Od srede so opravili tudi rekordno število testov.

Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite so v zadnjih 24 urah v Primorsko-goranski županiji potrdili 186 novih okužb. Iz Istrske županije so poročali o 71 novih primerih. Največ novih okužb spet pričakujejo na območjih Zagreba in Splita.

Na Hrvaškem je trenutno 16.348 aktivnih okužb. V hrvaških bolnišnicah zdravijo 1.598 bolnikov s covid-19, s pomočjo medicinskih ventilatorjev jih diha 178. Od 25. februarja, ko so v državi zabeležili prvi primer okužbe, so na Hrvaškem potrdili skoraj 76 tisoč okužb z novim koronavirusom. Zaradi bolezni covid-19 je v državi skupaj umrlo 925 ljudi, poroča STA.

Ukrajinski predsednik po okužbi odšel v bolnišnico



Ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in vodjo njegove pisarne Andrija Jermaka, ki sta se nedavno okužila z novim koronavirusom, so danes sprejeli v bolnišnico. V uradu ukrajinskega predsednika pojasnjujejo, da Zelenski nima hujših znakov bolezni covid-19, za odhod v bolnišnico pa se je odločil, ker se tam lažje izolira. Zelenski, pri katerem so okužbo potrdili v ponedeljek, je sprva nameraval bolezen preboleti doma, pozneje pa se je odločil za hospitalizacijo, da ne bi ogrožal svojcev in družine, poroča STA.