Nasilni protesti v Ljubljani: opravili hišno preiskavo pri Ličini

Anis Ličina je priznal, da je pozival k protestom, ki so se 5. novembra v Ljubljani sprevrgli v nasilje in izgrede, je pa zanikal, da bi bil organizator omenjenih demonstracij.

Ljubljanski policisti so v povezavi z nasilnimi izgredi v začetku novembra v Ljubljani danes na podlagi sodne odredbe opravili hišno preiskavo pri osumljencu iz Ljubljane. Gre za 39-letnega Anisa Ličino, ki je pozival k omenjenim protivladnim protestom in dal več intervjujev za slovenske medije. Ličina, ki je stari znanec policije zaradi vpletenosti v trgovino z drogo in tihotapljenje nezakonitih prebežnikov, je današnjo hišno preiskavo na svojem profilu na Facebooku označil za nadaljevanje represije.

Na ljubljanski policijski upravi so glede današnje hišne preiskave pri Anisu Ličini pojasnili, da preiskujejo sume hujskanja k upiranju in sodelovanja v skupini, ki prepreči uradnim osebam uradno dejanje po prvem in drugem odstavku kazenskega zakonika. Ob tem so poudarili, da bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Represija se nadajuje!! Hisna preiskava!! Včeraj 5.11 neveljavni odloki dans dan za tem hišna preiskava na našem domu! Spet naključje? Ehh nebo vam uspelo!! GREMO NAPREJ!!! S.O.S Objavil/a Anis Licina dne Petek, 04. december 2020

Za prvo omenjeno kaznivo dejanje je po navedbah policije najvišja zagrožena sankcija kazen do treh let zapora, za drugo pa od šestih mesecev do treh let. Ličina je današnjo hišno preiskavo na svojem domu označil za nadaljevanje represije. "Včeraj neveljavni odloki, dan za tem hišna preiskava na našem domu! Spet naključje? Eh, ne bo vam uspelo!" je v objavi na Facebooku med drugim zapisal Ličina, ki je petega novembra pozival k protestom.

Protesti so se sprevrgli v izgrede

Demonstracije so se takrat sprevrgle v izgrede, v katerih je bilo poškodovanih več ljudi, med drugim so nasilneži hudo pretepli fotografa Boruta Živulovića. Ličina je po protestih priznal, da je pozival k shodu, a je zanikal, da bi proteste organiziral. Policisti so ga po nasilnih protestih pridržali za približno dve uri, nakar so ga izpustili na prostost. Notranji minister Aleš Hojs je v nedavnem intervjuju za Delo pojasnil, da so ga izpustili, ker jih je tožilka obvestila, da pogoji za njegovo privedbo niso bili izpolnjeni.

Protivladni protesti v Ljubljani so se petega novembra sprevrgli v izgrede in nasilje. Foto: Bojan Puhek

Ličina, ki so ga v preteklosti obravnavali zaradi vpletenosti v trgovino z drogo in tihotapljenjem nezakonitih prebežnikov, je po nasilnih protestih v prestolnici spregovoril tudi za oddajo Tednik na Televiziji Slovenija. Njegove izjave so v slovenski javnosti sprožile veliko razburjenja, ob tem so Ličino na javni televiziji predstavili zgolj kot protestnika, niso pa omenili, da so ga organi pregona že obravnavali zaradi kriminala. Na RTV Slovenija so svojo napako takrat priznali in se zanjo tudi opravičili.