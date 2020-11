Opravičevanje nasilja: RTV obžaluje prispevek z Anisom Ličino #video

"Pavšalna izjava, da bi morali novinarji nositi napise RTV, pa jih protestniki ne bi napadli, je žalitev za vse novinarje in novinarski poklic," so nam v zvezi s prispevkom v oddaji Tednik , v katerem je nastopil Anis Ličina, ki je bil po poročanju medijev v preteklosti vpleten v trgovino z drogami in tihotapljenje migrantov , sporočili iz RTV Slovenija.

Video: RTV Slovenija

V ponedeljkovi oddaji Tednik na RTV Slovenija je v prispevku o nasilnih protestih, ki so izbruhnili pretekli četrtek, kot sogovornik sodeloval Anis Ličina, ki je vabil na protest, na katerem je bilo poškodovanih več oseb. Med drugim so protestniki hudo pretepli fotografa Boruta Živuloviča. Ta je moral zaradi zlomljene čeljusti na operacijo, kjer so mu vstavili dve titanski ploščici, dobil pa je še 12 šivov.

Ličina povedal, kako naj se novinarji izognejo nasilju

V oddaji so Ličino, ta je nastopil brez maske, predstavili zgolj kot protestnika, pri čemer niso omenili, da naj bi bil vpleten v kriminalne posle v povezavi s preprodajo drog in tihotapljenjem migrantov.

Ličina je nasilne proteste opravičeval z besedami, da je odnos vlade do prebivalcev napačen in da je bilo samo vprašanje časa, kdaj bodo izbruhnili.

Na vprašanje novinarja Tednika, zakaj so protestniki pretepali tudi novinarske ekipe, pa je Ličina odgovoril: "Jaz predlagam, če bi bil novinar, maš pač neki brezrokavnik, karkoli, označeno RTV in se hitro izogneš." Vse to je na družabnih omrežjih sprožilo val kritik na račun RTV Slovenija.

Na RTV obžalujejo izjavo protestnika

Za odziv na komentar Ličine smo se obrnili tudi na RTV. Odgovor z njihove strani objavljamo v celoti:

"Prejeli smo kar nekaj kritičnih odzivov na prispevek o četrtkovih protestih, ki smo ga v ponedeljek, 9. novembra, objavili v oddaji Tednik. Menimo, da so kritike upravičene, saj so bile izjave sogovornika, protestnika Anisa Ličine v prispevek umeščene brez kritične distance in ne da bi bil sogovornik kritično soočen s dejstvi glede teh protestov. Pavšalna izjava, da bi morali novinarji nositi napise RTV, pa jih protestniki ne bi napadli, je žalitev za vse novinarje in novinarski poklic; prav novinarji pa so bili poleg policistov tarče napadov nekaterih nasilnih protestnikov.

Prispevek je bil zmontiran tik pred oddajo in prav časovna stiska je povzročila nesporazum v komunikaciji med urednico oddaje in novinarjem, ki je pripravil prispevek. Zadevo smo v uredništvo temeljito analizirali in se strinjamo, da so bile izjave protestnika, kot so bile umeščene v prispevek, razumljene kot opravičevanje nasilja, kar ni bil namen in kar obžalujemo. O nasilju na protestih sta v prispevku govorila tudi notranji minister Aleš Hojs in načelnik PU Ljubljana Stanislav Vrečar.

Odločno obsojamo nasilje na nedavnih protestih, v prispevkih in pogovorih v naših oddajah pa smo poskušali četrtkovo dogajanje čim bolj večplastno osvetliti. O izsledkih preiskave, nasilnežih in organizatorjih protestov bomo poročali v naših oddajah."

Hojs o prispevku: To se mi zdi škandalozno

Na poročanje v oddaji Tednik je bil kritičen tudi notranji minister Aleš Hojs, ki je že na dan protestov dejal, da mediji nosijo del odgovornosti za dogajanje. V intervjuju za Delo je na vprašanje, zakaj meni, da za izgredi v prestolnici stoji organizirani kriminal, odgovoril, da to govori na podlagi tistih, ki so vabili na omenjene proteste. "Med njimi je bil tudi Anis Ličina, ki je dal intervju za RTV Slovenija – to se mi zdi škandalozno – glede na javne objave; ve se, v kakšnih postopkih je gospod," je povedal.

Notranji minister Aleš Hojs je prepričan, da je policija na nasilnih protestih v Ljubljani ravnala povsem primerno in upravičeno. Foto: STA

Kot je še dejal minister Hojs, so Ličino na policiji začeli bolj intenzivno spremljati po tem, ko je na televiziji javno pozval ljudi, naj 5. novembra pridejo v Ljubljano na "prave" proteste. "Potem ga je začela policija intenzivno spremljati in direktor policije mi je povedal, da so poskušali z njim vzpostaviti tudi stik. Ličina jim je povedal, da ni v Sloveniji, ampak v Grčiji, kako je prišel tja, ni jasno, verjetno iz Beograda. Ko pa je prišel nazaj, so policisti z njim opravili razgovor," je še pojasnil Hojs.

Na ministrstvu si sicer prizadevajo tudi za to, da bi pozivanje k protestom in njihova organizacija v času epidemije postala kaznivo dejanje. Hojs je to pojasnil na primeru prijetja Ličine, ko naj bi tožilka policistom rekla, naj ne sanjajo o privedbi organizatorja protesta. "Dovolj je, da tožilka pove, da ga ne bo procesirala. Ko so me s tem seznanili, sem menil, da bi bilo prav, da bolj jasno zapišemo v kazenskem zakoniku, da je tudi to kaznivo dejanje," je dejal Hojs.

Preprodaja droge in tihotapljenje ljudi

V preteklosti je bil Ličina po poročanju medijev domnevno vpleten v mednarodno kriminalno združbo, ki je trgovala z različnimi drogami na območju Slovenije in Hrvaške ter tudi širše po svetu. Slovenski in hrvaški policiji je združbo uspelo razbiti v začetku tega leta. Pred približno šestimi leti pa se je Ličina znašel v sodnem postopku, saj naj bi bil član hudodelske združbe, ki je tihotapila ljudi čez mejo.