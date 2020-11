Na koga so na protestih policisti streljali z gumijastimi naboji?

Policisti so na protestih pred slabim tednom prvič uporabili gumijaste izstrelke. Na policiji pojasnjujejo, da so jih uporabili zaradi napadov protestnikov, ti so v policiste metali granite kocke in druge nevarne predmete.

Policisti so na četrtkovih protestih, ki so jih zaznamovali številni nasilni dogodki, prvič uporabili gumijaste naboje. Kot so pojasnili, so v izgredih z bombometom izstrelili 16 plinskih in pet gumijastih izstrelkov zoper do zdaj še neznane osebe.

Policija se je za uporabo gumijastih nabojev odločila, ker protestniki niso upoštevali ukazov. Kot so zapisali, je bilo z napadom "ogroženo življenje in zdravje policistov, zato smo zoper izgrednike uporabili plinska in druga sredstva za pasivizacijo".

Zavračajo namige, da so nevarni tudi za življenja ljudi

Zavrnili so namigovanja, da so bili uporabljena sredstva, ki so nevarna tudi za življenja ljudi. "Za gumijasti izstrelek se sicer šteje izstrelek iz gume, pene, plastike, peska ali drugega materiala s podobnim učinkom. Slovenski policisti uporabljajo izključno penaste naboje, pet teh je bilo uporabljenih tudi na izgredih. Gre za naboje, ki so od vseh dovoljenih najbolj varni za osebe, zoper katere se uporabljajo. Teža projektila je 32 gramov, sestavljen je iz penastega nosa, zadnji del pa je votlo plastičen," pojasnjujejo.

Po podatkih policije zaradi uporabe gumijastih nabojev na protestih ni bil poškodovan nihče.

Usposobljeni so za uporabo

Dodali so, da policist sredstva ne sme usmerjeno odvreči ali izstreliti v vitalne dele telesa, kot so glava, vrat in genitalije, razen če je to nujno, ker oseba neposredno ogroža življenje policistov ali druge osebe.

Foto: Policija "Za uporabo bombometa so posamezni policisti posebej usposobljeni, tako da je varnost ljudi, zoper katere se uporabljajo ta prisilna sredstva, še dodatno zagotovljena. V konkretnem primeru so bila uporabljena na razdalji od 30 do 40 metrov od skupine, ki je napadala policiste, in so bila uporabljena zgolj zoper posameznike, ki so bili bolj aktivni in so ob metanju predmetov izstopali iz množice bližje policistom in vanje metali različne nevarne predmete (granitne kocke, kamenje ipd.)," so zapisali.

Pri policiji navajajo, da je uporaba gumijastih izstrelkov dovoljena pod enakimi pogoji kot uporaba plinskih sredstev, predpisana je v 95. členu Zakona o nalogah in pooblastilih policije v povezavi z 90. in 91. členom istega zakona. Pravilnik o policijskih pooblastilih pa v 48. členu določa način uporabe plinskih in drugih sredstev za pasivizacijo. Slovenska policija uporablja za izstreljevanje plinskih izstrelkov in gumijastih izstrelkov isti bombomet B&T GL06, kalibra 40 mm, v katerega se lahko vstavi eno ali drugo sredstvo.

S prvimi se deluje zoper širšo množico, z drugimi pa zoper posameznike, ki so bolj aktivni pri napadu (na primer z metanjem nevarnih predmetov – v tem primeru granitnih kock, kamenja in drugih nevarnih predmetov).

Foto: Bojan Puhek