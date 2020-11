Kdo je odgovoren za nasilne proteste? #anketa

Za četrtkove proteste, na katerih je izbruhnilo nasilje med protestniki in policijo, je notranji minister Aleš Hojs okrivil tudi medije. V društvu novinarjev izjavo razumejo kot pritisk na delo novinarjev in medijev.

Na včerajšnjih protestih se je po podatkih policije v Ljubljani zbralo okrog 500 ljudi, med katerimi so bile tudi skupine, ki so v policiste metale pirotehniko in granitne kocke. Policija je odgovorila tudi z vodnim topom.

Notranji minister Aleš Hojs je soodgovornost za to, da se je protest sprevrgel v nasilje, pripisal medijem, ki naj bi to spodbujali s poročanjem o petkovih protestih. "Mesece ste jih podpirali in jim dajali kruha /.../, zdaj pa imate ranjene policiste," je dejal v izjavi za Pop TV.

V društvu novinarjev so zapisali, da so kontinuirani shodi v središču prestolnice po vseh kriterijih dogodki, vredni novinarskega poročanja, če je to politikom všeč ali ne. Dodali so, da so vedno pozivali medije, naj pri svojem delu sledijo vsem profesionalnim standardom.

Med napadenimi tudi ekipa Planeta

Med napadenimi na protestih je bila včeraj tudi televizijska ekipa Planeta, med poškodovanimi pa je po informacijah Društva novinarjev Slovenije tudi fotoreporter Borut Živulovič.

Kot je včeraj dejal Hojs, del izgrednikov prihaja iz kriminalnega podzemlja, del pa tudi iz navijaških skupin.