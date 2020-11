Kaos v centru Ljubljane: nasilni protestniki napadli policijo in novinarje Planeta #video

Video: Planet

Vse skupaj se je začelo na Trgu republike okoli petih popoldan. Protestniki so policiste najprej zmerjali, nato pa je zadeva prerasla v fizični spopad. Protestniki so v policiste metali različne predmete, ti pa so jih razgnali s pomočjo solzivca in konjenice.

Video: Bojan Puhek

Protestniki so se nato znova zbrali za Cankarjevim domom in še enkrat z metanjem steklenic, granitnih kock in petard napadla policiste.

Različni predmeti so prileteli tudi na novinarsko ekipo Planeta, ki se je v zadnjem trenutku uspela umakniti pred fizičnim spopadom protestnikov in policije.