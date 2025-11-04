Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

4. 11. 2025
13.44

Torek, 4. 11. 2025, 13.44

36 minut

Plaz in snežno neurje terjala več mrtvih v nepalskih gorah

R. K., STA

Po podatkih Himalajske baze podatkov, arhiva odprav, je v Himalaji od leta 1950 umrlo najmanj 1.093 ljudi. Skoraj tretjina jih je umrla v plazovih.

Po podatkih Himalajske baze podatkov, arhiva odprav, je v Himalaji od leta 1950 umrlo najmanj 1.093 ljudi. Skoraj tretjina jih je umrla v plazovih.

Foto: Guliverimage

Zaradi močnega sneženja in plazu je v zadnjih dneh v himalajskih gorah umrlo devet ljudi, so danes sporočile pristojne oblasti. Med njimi je tudi pet italijanskih plezalcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V ponedeljek je plaz zajel skupino ljudi v baznem taboru 5.630 metrov visoke gore Yalung Ri v bližini meje s Kitajsko. Predstavnik organizacije Dreamers Destination, ki je organizirala vzpon, je za AFP povedal, da je v plazu umrlo sedem ljudi, in sicer trije Italijani, dva Nepalca, Nemec in Francoz.

Preostanek skupine so po navedbah policije danes zjutraj rešili in s helikopterjem prepeljali v prestolnico Katmandu.

Italijansko zunanje ministrstvo je medtem sporočilo, da so lokalne oblasti danes potrdile tudi smrt dveh italijanskih plezalcev, ki sta se poskušala povzpeti na 6.887 metrov visoko goro Panbari na zahodu Nepala. Italijana, ki sta bila del tričlanske odprave, je na približno 5.000 metrih nadmorske višine zajelo hudo sneženje. Stik z njima so izgubili v petek.

V gorah obtičalo več pohodnikov

Zaradi ciklona Montha, ki je s seboj prinesel močno deževje in sneženje v Nepalu, je prejšnji teden mnogo pohodnikov in turistov obtičalo na priljubljenih himalajskih pohodnih poteh.

V Nepal vsako leto pride na stotine plezalcev in pohodnikov. Poleg pomladi, ki je najbolj priljubljeno obdobje za obisk tamkajšnjih vrhov, tudi jesen pritegne veliko obiskovalcev.

Po podatkih Himalajske baze podatkov, arhiva odprav, je v Himalaji od leta 1950 umrlo najmanj 1.093 ljudi. Skoraj tretjina jih je umrla v plazovih, še navaja AFP.

