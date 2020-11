Šef slovenskih obveščevalcev spregovoril o nasilnih protestih

Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Janez Stušek pravi, da je Sova spremljala dogajanje, povezano z nasilnim protestom prejšnji četrtek, ker so bile "izkazane določene mednarodne aktivnosti". Sova ima namreč po zakonu nalogo, da pridobiva in vrednoti podatke o organizacijah, skupinah in osebah, ki s svojo dejavnostjo iz tujine ogrožajo ali bi lahko ogrozile varnost države.

Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo danes ni končal seje, na kateri se je seznanil z dogajanjem ob četrtkovih nasilnih protestih v Ljubljani. Člani odbora so se odločili, da se bodo v petek na zaprtem delu seje podrobneje seznanili z dejavnostjo Sove pri spremljanju organizacije protestov, poroča STA.

Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Janez Stušek je danes povedal, da je Sova spremljala dogajanje, povezano s protestom, ker so bile "izkazane določene mednarodne aktivnosti". Sova ima namreč po zakonu nalogo, da pridobiva in vrednoti podatke o organizacijah, skupinah in osebah, ki s svojo dejavnostjo iz tujine ogrožajo ali bi lahko ogrozile varnost države.

O podrobnosti zaradi varovanja podatkov Stušek na odprtem delu seje ni mogel govoriti, zato so člani odbora odločili, da se v petek sestanejo še na zaprtem delu seje. Foto: STA

"Informacije o protestih so segale tudi v tujino"

Na današnjem, odprtem delu seje sta celotno dogajanje z vidika policije pojasnila direktor uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi Danijel Lorbek in direktor Policijske uprave Ljubljana Stanislav Vrečar.

Lorbek je povedal, da je začela policija podatke o pripravah na protest zbirati po tistem, ko so se na družbenih omrežjih pojavili prvi pozivi k njim. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da bo šlo za nasilne proteste, "informacije o protestih so segale tudi v tujino in nekatere kriminalne združbe", zato so dogodek ocenili za dogodek z visokim tveganjem.

Prvi protestniki - skupaj jih je bilo po oceni policije 500 - so se po navedbah Vrečarja na Trgu republike začeli zbirati ob 16.20. Ob 17. uri so protestniki na trgu uporabili pirotehniko, v pasaži Maxi marketa pa je prišlo do medsebojnega spopada med različnimi skupinami protestnikov in napadov na policiste. Zato se je policija odločila shod razpustiti.

Ker se protestniki niso želeli raziti, jih je policija potisnila s Trga republike, od tam pa so se razkropili po širšem centru Ljubljane, kjer so se nato skoraj do 20.30 ure v večjih in manjših skupinah spopadali s policijo.

Hojs ocenil, da je bilo delo policije v visoko strokovno in profesionalno

Med drugim so poškodovali 15 policistov, več policijskih in drugih vozil ter kar nekaj mestne infrastrukture, težje in lažje sta bila poškodovana fotograf in novinar. V zvezi z napadom na slednja je dejal, da je policija dobila več namigov o napadalcih, da pa informacije še zbira.

Na seji odbora navzoč minister za notranje zadeve Aleš Hojs je ocenil, da je bilo delo policije v visoko strokovno in profesionalno. Podobno je ocenil predsednik odbora Branko Grims (SDS), ki je menil, da je policiji uspelo preprečiti hujše posledice. Nekatere namige iz opozicijskih vrst, da bi lahko izgrede organizirala vladajoča politika ali kar minister za notranje zadeve sam, pa je Hojs komentiral z navedbo, da je to "nekaj neverjetnega".

Da se je policija odzvala ustrezno, je ocenila tudi večina članov odbora iz opozicijskih vrst. So pa nekateri podvomili v ustreznost ravnanj Hojsa.

Jani Möderndorfer (LMŠ) je menil, da je minister s tem, ko je odšel podpret policiste, v nekem trenutku celo otežil njihovo delo, saj so se morali tako ukvarjati še z njegovim varovanjem. Hojsa je tudi vprašal, zakaj so ga varovali predstavniki specialne enote, saj ima kot minister svoje varovanje.

Minister je povedal, da je izgrede spremljal iz ljubljanskega operativno-komunikacijskega centra policije, policiste pa je odšel pozdravit na pobudo v. d. generalnega direktorja policije Andreja Juriča. K policistom je odšel skupaj z Juričem in direktorjem uprave uniformirane policije Lorbkom, ki so ju varovali pripadniki specialne enote. Šlo je torej za njuno varovanje, je dejal.

Stušek: Obveščanje je bilo v skladu z zakonom

Matjaža Nemca (SD) je zanimalo, zakaj je direktor Sove Stušek predsedniku vlade Janezu Janši med izgredi poslal sporočilo s sliko Ivana Galeta na protestu ter ali je morda Sova sledila slovenskemu državljanu. Stušek je zagotovil, da je bilo vse obveščanje, povezano s protesti, v skladu z zakonom. Glede same slike pa je dejal, da je ob izgredih kot državljan Janez Stušek prejel kar nekaj sporočil zaskrbljenih državljanov in "so pač te slike krožile".