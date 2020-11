Janševa delitev fotografije Galeta protestnice Nine razhudila Nemca

Matjaž Nemec (SD) je včeraj ocenil, da je šef Sove Janez Stušek sledil Ivanu Galetu. Napovedal je celo, da bo premierja Janeza Janšo (SDS) povabil pred komisijo za nadzor obveščevalnih služb, da pojasni, od kod Stušku posnetek Galeta na včerajšnjih precej nasilnih protestih. Posnetek Galeta je bil za petkove protestnike ter opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB neroden. Gale je namreč glavna zvezda njihovega protestniškega gibanja ob petkih zadnje mesece, v medijih pa so včeraj zatrjevali, da z zadnjimi protesti nimajo nič. Posnetek Galeta je to postavil nekoliko na laž.

Notranji minister Aleš Hojs (SDS) je za včerajšnje najhujše izgrednike dejal, da jih del prihaja iz kriminalnega podzemlja, del pa tudi iz navijaških skupin. Po nekaterih informacijah bi bili lahko med njimi pripadniki skrajnega levega gibanja Antifa in tudi tujci, kar pa bi bil lahko razlog za resno delo obveščevalne službe.

Je fotografiral šef Sove ali Nina?

Že pri protestih pred desetletjem, v času druge vlade Janeza Janše, se je pokazalo, da je bilo v plačevanje najbolj nasilnega dela protestov najbrž vpleteno balkansko kriminalno podzemlje. Veliko tujega jezika iz teh krajev je bilo mogoče slišati tudi včeraj. Več o tem lahko preberete tukaj:

V vprašalni obliki, ali je Sova sledila "našemu" Galetu in ne le morebitnim tujcem, se je na Janševo delitev posnetka včeraj odzvala tudi poslanka LMŠ Jerca Korče, ki je članica komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). A obtožbe Nemca in Korčetove so na precej majavih temeljih. Posnetek Galeta, ki ga je Stušek posredoval Janši, ta pa ga je delil, namreč ni iz obveščevalne službe in ga tudi ni naredil šef Sove ali kakšen obveščevalec.

Posnetek je na spletnem omrežju Facebook pred tem objavila vneta privrženka Ivana Galeta in je zakrožil med uporabniki spletnih omrežij.

Nemec je premierja o tem, ali je Janez Stušek sledil Ivanu Galetu in ga fotografiral, včeraj v zapisu vprašal takole:

Zamisel, da bi šef Sove hodil med protestniki in tam sledil slovenskemu državljanu Galetu, kar nakazuje vprašanje, je komična. Toliko časa Stušek vendarle nima. Sporni posnetek je na spletu objavila protestnica Nina, ki spada med velike podpornike Ivana Galeta, med uporabniki spletnih omrežij pa je pritegnil veliko pozornost in se razširil kot vihar. Objava je bila takšna:

Ko je Nemec napovedal seje Knovsa, da bi mu premier pojasnil, od kod šefu Sove ta posnetek s Facebooka, se je na to odzval tudi sekretar za nacionalno varnost Žan Mahnič. Za tem se je, ker so ji ukradli posnetke, razhudila še avtorica posnetka, "protestnica" Nina. Tako:

Namig Mahniča o šefu Sove kot zaposlovalcu ljubic se nanaša na dogajanje v času prejšnje vlade, ko so v Sovi na zelo nenavaden način zaposlili znanko takratnega premierja Marjana Šarca Natašo Hribar. Komisija, ki jo od zamenjave oblasti vodi Matjaž Nemec, še ni spisala končnega poročila o tej kadrovski okrepitvi Sove, čeprav bo dogajanje kmalu že davna zgodovina.