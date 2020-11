Med nasilnim protestom hudo pretepli fotografa Boruta Živuloviča

Eden od nasilnežev je Živuloviča z udarcem podrl na tla, kjer je obležal nezavesten, nasilnež pa ga je še nekajkrat brcnil. Po poročanju 24ur.com ima polomljeno čeljust in čaka na operacijo.

Med protestom so bili napadeni tudi novinarji Planeta, na katere so prileteli različni predmeti, vendar se jim je uspelo pred fizičnim spopadom še pravočasno umakniti.

ZNP: Gre za strahopetne in najbolj zavržne napade

"V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) ostro obsojamo napade na novinarje, fotografe in snemalce, ki so se zgodili na včerajšnjem nasilnem protestu, ki ga je v Ljubljani organizirala skupina Anonymous Slovenija. Napadi, med katerimi je bil hudo poškodovan fotograf, fizično pa so bili napadeni tudi nekateri snemalci in novinarji, so še toliko bolj skrb vzbujajoči, ker so bili nekateri od njih izvedeni načrtno, namerno in zahrbtno. Gre za strahopetne in najbolj zavržne napade na delo novinarjev in drugih zaposlenih v medijih v zadnjih nekaj letih. Od policije pričakujemo, da bo napade raziskala in o rezultatih preiskave obvestila javnost, od drugih protestniških skupin pa, da se bodo od njih distancirale in jih obsodile," so se na nasilje odzvali v Združenju novinarjev in publicistov.

DNS: Vsakršno nasilje nesprejemljivo

"V Društvu novinarjev Slovenije najostreje obsojamo nasilje na nocojšnjem shodu v Ljubljani, na katerem je za zdaj neznani storilec fizično obračunal s fotoreporterjem Borutom Živulovičem, ki je zgolj opravljal svoje delo, pri čemer pa je zaradi udarca v glavo pristal na urgenci. Več novinarskih ekip poroča, da so jih nasilno odrivali in ovirali pri njihovem delu. Vnovič opozarjamo, da je vsakršno nasilje nesprejemljivo in da takšne razmere ne morejo postati običajno poklicno tveganje pri delu novinarjev, fotoreporterjev in snemalcev, ki na terenu opravljajo svoje osnovno poslanstvo – zbirajo in posredujejo informacije javnosti, ki si zasluži biti obveščena," so med drugim opozorili v Društvu novinarjev Slovenije ter poudarili, da izjavo notranjega ministra Aleša Hojsa, da so za dogodke soodgovorni tudi mediji, razumejo kot pritisk na delo novinarjev.

Med protestom poškodovanih 15 policistov

V četrtkovih protestih, na katerih je izbruhnilo nasilje, je bilo poškodovanih 15 policistov, pet od njih je poiskalo zdravniško pomoč. Direktor PU Ljubljana Stanislav Vrečar je ocenil, da uporaba prisilnih sredstev ni bila pretirana, ampak sorazmerna.

Po podatkih, ki so jih posredovali iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, sta pomoč zaradi poškodb poleg petih policistov pri njih poiskala še en protestnik in zgoraj omenjeni fotograf Živulovič.

V izgredih je nastalo tudi več škode na premoženju. Po podatkih, ki jih je policija zbrala so zdaj, so bila poškodovana tri osebna vozila ter štiri stojnice in zabojniki na tržnici, razbiti pa dve stekli.

Policisti so ugotovili 52 kršitev odloka o prepovedi gibanja in zbiranja ter več drugih kršitev javne varnosti. Zasegli so tudi več pirotehničnih predmetov.

Prisilna sredstva so uporabili zoper štiri fizične osebe, zoper množico pa plinska sredstva in vodni top. Med protestom so pridržali deset oseb, še tri so privedli v prostore policije za ugotavljanje identitete. Vse osebe so že izpustili, zoper njih pa vodijo prekrškovne postopke in postopke zaradi suma storitve kaznivih dejanj.