Janša: To so kriminalna dejanja, ki bodo kaznovana

"Razgrajanje in fizično nasilje ter napadi na policiste pa so vedno in povsod kriminalna dejanja, ki bodo kaznovana," je zapisal Janez Janša.

"Razgrajanje in fizično nasilje ter napadi na policiste pa so vedno in povsod kriminalna dejanja, ki bodo kaznovana," je zapisal Janez Janša. Foto: STA

Premier Janez Janša se je ob protestu v Ljubljani, ki se je sprevrgel v nasilje, oglasil na Twitterju. "Mirni protesti, ko ni epidemije in nevarnosti okužb, so ustavna pravica. Razgrajanje in fizično nasilje ter napadi na policiste pa so vedno in povsod kriminalna dejanja, ki bodo kaznovana," je zapisal. Policiji je medtem uspelo vzpostaviti mir.

Janša je policiji za njeno "profesionalno opravljeno delo, za varovanje premoženja in ljudi" na protestu na Twitterju izrekel podporo.

Podpora @policija_si za profesionalno opravljeno delo, za varovanje premoženja in ljudi. Mirni protesti, ko ni epidemije in nevarnosti okužb, so ustavna pravica. Ragrajanje in fizično nasilje ter napadi na policiste pa so vedno in povsod kriminalna dejanja, ki bodo kaznovana. https://t.co/crQ17pnnzo — Janez Janša (@JJansaSDS) November 5, 2020

Po poročanju medijev je podporo policistom na terenu izrekel tudi notranji minister Aleš Hojs. Ta je sicer soodgovornost, da se je protest sprevrgel v nasilje, pripisal tudi medijem. "Mesece ste jih podpirali in jim dajali kruha (...), zdaj pa imate ranjene policiste," je očital POP TV.

V policijo metali pirotehniko in granitne kocke

Na popoldanskem protestu v Ljubljani, ki se ga je po oceni policije udeležilo nekaj sto ljudi, je prišlo do spopadov med policijo in posameznimi skupinami protestnikov, ki so v policiste metale pirotehniko in granitne kocke.

Protestniki so se zbrali na Trgu republike, od koder jih je policija po kršitvah javnega reda in miru ter uporabi pirotehnike potisnila proti Cankarjevem domu ter naprej proti Slovenski cesti in nadalje proti Aškerčevi cesti.

Posamezne skupine izgrednikov so se nato razpršile po mestu, policija pa jih je skušala razgnati, med drugim tudi z uporabo vodnega topa.

Skupine jim je uspelo razgnati

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, jim je skupine uspelo razgnati, center Ljubljane pa je izpraznjen. "Policisti so zato prenehali z aktivnim delovanjem, saj je trenutno javni red in mir vzpostavljen," so zapisali.

Celotna intervencija sicer še ni končana, saj aktivnosti še potekajo. Med drugim policisti zaradi sumov kaznivih dejanj in drugih kršitev zbirajo informacije.

Med izgredi naj bi bile poškodovane tri osebe, od tega po neuradnih informacijah STA tudi en policist, ki naj bi ga oskrbeli že na kraju samem, dve civilni osebi pa naj bi bili poškodovani težje in naj bi ju prepeljali v UKC Ljubljana. Po prvih podatkih naj bi jo skupil eden od fotoreporterjev, po poročanju več medijev pa so tudi njihove novinarje nasilno odrivali in ovirali pri njihovem delu.