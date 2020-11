Policija še vedno išče napadalca, ki je fotografu zlomil čeljust #video

Po najbolj nasilnih protestih proti ukrepom za boj s korona virusom do zdaj, policija še vedno išče izgrednike, ki so odgovorni za četrtkovo razdejanje. Do zdaj je bilo ovadenih pet huliganov, ki so napadli policiste. Zagotovo pa to ne bo končna številka, zatrjujejo, saj so na posebej za ta namen odprt elektronski naslov ljubljanski policisti prejeli množico video posnetkov napadalcev. Še posebej intenzivno iščejo napadalca, ki je težje poškodoval enega od fotografov, ki se po operaciji zlomljene čeljusti zdaj zdravi doma.

Kar se je v četrtek začelo kot le še eden od protivladnih protestov, se je s padcem teme spremenilo v huligansko izzivanje policistov. Naraščanje nestrpnosti je kmalu privedlo do pretepov med samimi protestniki. Kaplja čez rob pa je bilo kršenje Zakona o nalezljivih bolezni, ki med drugim prepoveduje zbiranja več ljudi, zaradi katere se je policija odločila protestnike poslati domov.

Ko so policisti poskušali več oseb popisati, so se ti uprli

Policisti so zoper najbolj agresivne protestnike uporabili prisilne prijeme in jih odpeljali s kraja dogajanja. Trg republike se je v trenutku znašel v ovitem dimu medtem, ko so policisti prejeli ukaz, da je treba množico razgnati. Protestniki so se v večjih skupinah razbežali po Ljubljani, kjer so se še z bakljami in granitnimi kockami še večkrat spopadli s policisti. Po več kot treh urah so policisti ob pomoči konjenice in celo vodnega topa zadeve umirili. Pri tem jih je bilo kar 15, kljub zaščitni opremi, poškodovanih. Temu ustrezno so padle tudi ovadbe.

Notranji minister Aleš Hojs del odgovornosti za četrtkov nasilni protest pripisuje tudi medijem. Foto: STA Izdali so 62 položnic, zoper pet oseb pa so vložili ovadbe zaradi napadov na uradno osebo. Za posamezna dejanja jim grozi po dve oziroma leto dni zapora. Notranji minister Aleš Hojs pa je že na dan protestov dejal, da del odgovornosti za izgrede nosijo tudi mediji. "Devet mesecev ste spodbujali protestnike, danes pa imate zoper granitne kocke in poškodovane policiste," je ob tem povedal.

A ravno medijske ekipe, ki so poročale s kraja, so jo najslabše odnesle. Eden od protestnikov, potem ko je brcnil policista v hrbet, se je lotil tudi snemalca. Sindikat policistov je že drugo jutro objavil sliko napadalca, ki mu grozi do leto dni zapora.

Policija še vedno išče napadalca

Še precej huje bi jo lahko odnesel napadalec, ki se je v eni od stranskih ulic lotil fotografa Boruta Živuloviča. Zlomil mu je čeljust, zaradi česar je ta moral na operacijo, kjer so mu vstavili dve titanski ploščici, dobil pa je še 12 šivov. Napadalcu zaradi hude telesne poškodbe grozi do pet let zapora.

Policija, kot sporoča danes, oba še vedno išče. Nadaljuje se intenzivna kriminalistična preiskava, pregledi posnetkov in zbiranje obvestil, da se identificira storilce in zoper njih izvede ustrezne ukrepe. Prejeli smo več posnetkov občanov, opravili oglede krajev kaznivih dejanj in zavarovali dokazi, vse skupaj pa še moramo analizirati, sporočajo.

Za pomoč se zahvaljujejo, kljub temu pa še vedno pozivajo vse, ki bi imeli posnetke ali dodatne informacije o huliganih, ki so v četrtek sejali strah po prestolnici, naj jim jih posredujejo na posebej za ta namen odprt elektronski poštni naslov protesti.pulj@policija.si.