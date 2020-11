Po brutalnem spopadu ima policija posebno prošnjo #video

Sodelovali so ljubljanski policisti, konjeniki, vodniki službenih psov, pripadniki posebnih enot ljubljanske in drugih policijskih uprav, pripadniki specialne enote policije in helikopterska enota policije.

Sodelovali so ljubljanski policisti, konjeniki, vodniki službenih psov, pripadniki posebnih enot ljubljanske in drugih policijskih uprav, pripadniki specialne enote policije in helikopterska enota policije. Foto: Bojan Puhek

Med izgredom so bila poškodovana okna na dveh javnih ustanovah, na tržnici so bile požgane štiri stojnice, poškodovane pipe na fontani in zažgana dva zabojnika. Poškodovanih je bilo tudi osem vozil, med njimi dve reševalni vozili in tri službena vozila policije, so danes sporočili policisti.

Policija pridržala deset oseb

"Do zdaj smo ugotovili 52 kršitev odloka o prepovedi gibanja in zbiranja in pa več drugih kršitev javne varnosti. Zaseženih je bilo tudi več predmetov pirotehnike. Uporabili smo prisilna sredstva zoper štiri fizične osebe, fizično silo za odrivanje množice, vodni curek zoper množico in plinska sredstva zoper množico. Za čas protesta smo pridržali deset oseb, še tri so bile privedene v prostore policije zaradi ugotavljanja identitete. Ko so minili razlogi za pridržanje, so bili izpuščeni. Zoper vse vodimo prekrškovne postopke in postopke zaradi suma storitve kaznivih dejanj," je v današnji izjavi povedal direktor ljubljanske policijske uprave Stanislav Vrečar.

Vrečar je še dejal, da je šlo večinoma za mlajšo populacijo in da glede preostalega še zbirajo podatke ter več informacij, zato o tem, kdo so bili protestniki, v tem trenutku še ne morejo govoriti. Povedal je tudi, da so njihove aktivnosti usmerjene tudi v iskanje organizatorjev včerajšnjega protesta.

Prvi shod se je pričel okoli 12. ure, ko je šest protestnikov prišlo na Trg republike, kjer so jih policisti opozorili, da je shod prepovedan, jih identificirali in pri tem ugotovili kršitve.

"Drugi protest se je pričel okoli 16.30, ko se je do 17. ure na Trgu republike zbralo okoli 500 ljudi. Nekaj po 17. uri je prišlo na tem mestu do množične kršitve javnega reda in miru ter uporabe pirotehnike. Prišlo je tudi do več pretepov. Zaradi tega je policija za zagotovitev javnega reda shod razpustila. Protestniki so bili večkrat opozorjeni, naj zapustijo Trg republike, vendar tega ukaza niso upoštevali, zato so policisti množico s Trga republike razgnali," so zapisali na policiji.

Skupine izgrednikov so se na območju središča Ljubljane uprle, prav tako je prišlo do napadov na policiste, v katere so posamezniki metali granitne kocke in druge predmete, ter uporabljali pirotehniko. Policistom je okoli 19. ure uspelo razgnati izgrednike in vzpostaviti javni red, so zapisali.

Policija naproša vse, ki imajo posnetke dogajanja, da jim jih posredujejo



Glede dogodka se nadaljuje intenzivna kriminalistična preiskava, pregledi posnetkov in zbiranje obvestil, da se identificira storilce in zoper njih izvede ustrezne ukrepe.



"Ob tem bi javnost pozvali, da naj morebitni do zdaj še neznani oškodovanci kaznivih dejan te prijavijo najbližji enoti policije ali na št. 113. Prav tako naprošamo vse, ki imate videoposnetke dejanj, da jih z morebitnim opisom in drugimi podatki pošljete na za to posebej namenjen elektronski predal Policijske uprave Ljubljana: protesti.pulj@policija.si," so zapisali policisti.

Protestnica policista poskušala udariti in mu snela čelado

V javnosti se je pojavil tudi posnetek, kjer policisti uporabljajo prisilna sredstva zoper protestnico, je dejal Vrečar in poudaril, da posnetek ne prikazuje celotnega dogajanja.

"Na posnetku je vidna samo uporaba prisilnih sredstev, ni pa vidno dogajanje pred tem. Protestnica se je policista dotikala, mu segala po čeladi, ga poskušala udariti in pri tem dosegla tudi, da je policistu snela čelado. Ker se ukazom, naj preneha s kršitvijo, ni pokoravala, so bila zoper njo uporabljena prisilna sredstva. V sam postopek se je vmešal še moški, ki je bil poleg nje. Tudi zoper njega smo uporabili prisilna sredstva in oba sta bila za čas protesta pripeljana v prostore policije in pridržana," je pojasnil Vrečar.

Za zagotovitev varnosti je bilo gibanje ljudi v okolici parlamenta in vlade omejeno, je sporočila policija. Sodelovali so ljubljanski policisti, konjeniki, vodniki službenih psov, pripadniki posebnih enot ljubljanske in drugih policijskih uprav, pripadniki specialne enote policije in helikopterska enota policije.

"Ocenjujem, da ni šlo za pretirano uporabo prisilnih sredstev"

"Prav gotovo je bilo evidentno, kot sem povedal že včeraj, da niso prišli mirno protestirat, ampak so prišli povzročat izgrede in napadat policiste," je danes še poudaril Vrečar.

Pojasnil je, da vsaka uporaba prisilnega sredstva zahteva od predpostavljenih, da presodijo upravičenost, strokovnost in zakonitost uporabe. "V tem primeru, ko gre za uporabo več prisilnih sredstev in zoper množico, pa vse še toliko podrobneje analiziramo," je povedal Vrečar.

"Po zdajšnjih podatkih, ki jih imam, ocenjujem, da ni šlo za pretirano uporabo prisilnih sredstev, temveč za njihovo sorazmerno uporabo, da smo lahko vzpostavili javni red in mir ter poskrbeli za to, da ni prišlo do še večjih izgredov in do še večjih poškodb ljudi in premoženja," je še dodal.

