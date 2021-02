Nasilni izgredi: policisti kazensko ovadili Anisa Ličino

Policisti so v povezavi z nasilnimi protesti v Ljubljani v začetku lanskega novembra kazensko ovadili 39-letnega Anisa Ličino. Ta je po njihovih navedbah od 16. oktobra do vključno 5. novembra lani, ko so v prestolnici potekali neprijavljeni protesti, ki so se sprevrgli v izgrede, na družbenih omrežjih pozival ljudi k nasilnemu protestu. Na shodu je nato Ličina po navedbah policistov kot vodja skupine nasilnim protestnikom dajal navodila, kako naj ravnajo proti policistom.

Na Policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da so kriminalisti zoper 39-letnega Anisa Ličino zbrali dodatne dokaze in ga med drugim kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja hujskanja k upiranju. Ličina je namreč po njihovih navedbah kot vodja od 16. oktobra lani pa do nasilnih protestov v Ljubljani 5. novembra lani na različnih družbenih omrežjih pozival ljudi k nasilnemu protestu. "Nasilnost je vseskozi poudarjal v svojih govorih in vabilih," so poudarili na ljubljanski policijski upravi.

Policija: Ličina je bil vodja skupine nasilnih protestnikov

Neprijavljen protest se je po njihovih besedah 5. novembra nato dejansko zgodil, bil pa je tudi nasilen, saj je na njem prišlo tako do napadov na policiste in novinarje kot tudi do uničevanja zasebne in družbene lastnine. Na protestu je bilo poškodovanih več ljudi, med drugim so nasilneži hudo pretepli fotoreporterja Boruta Živulovića. Na ljubljanski policijski upravi pravijo, da je za omenjeno kaznivo dejanje predvidena kazen do treh let zapora.

Poleg tega je Ličina skupaj s 30-letnikom, ki prav tako prihaja iz Ljubljane, osumljen storitve kaznivega dejanja sodelovanja v skupini, ki prepreči uradni osebi uradno dejanje. Na policiji so pojasnili, da sta oba moška omenjeno kaznivo dejanje storila na nasilnem protestu. Ličina je po njihovih navedbah v vlogi vodje nasilnim protestnikom dajal navodila, kako naj delujejo proti policistom. Prej omenjeni 30-letnik je bil eden od članov omenjene skupine.

Anis Ličina je bil po navedbah policije na nasilnih protestih v Ljubljani 5. novembra lani vodja skupine nasilnih protestnikov. Foto: Bojan Puhek

Skupina nasilnih protestnikov pod vodstvom Ličine je po navedbah policije z metanjem različnih predmetov v policiste poskušala tem preprečiti izvajanje uradnih nalog. Za navedeno kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen od treh mesecev do dveh let, za vodjo take skupine pa od šestih mesecev do treh let zapora, pojasnjujejo na ljubljanski policijski upravi. Ob tem so zapisali, da so bile zoper Ličino predhodno že podane kazenske ovadbe. 39-letnika so policisti v preteklosti obravnavali zaradi vpletenosti v trgovino z drogo in tihotapljenja nezakonitih prebežnikov.

Ko gre za nasilne proteste v prestolnici, je Ličina v dneh po shodu zanikal, da bi bil vodja izgredov. "S telefonom sem ves čas snemal dogajanje, tako da se jasno vidi, kaj sem počel," je za časnik Dnevnik dejal Ličina. Na vprašanje novinarja oddaje Tednik, zakaj so protestniki pretepali tudi novinarje, pa je Ličina odgovoril: "Jaz predlagam, če bi bil novinar, imaš pač neki brezrokavnik, karkoli, označeno RTV in se hitro izogneš." Na Televiziji Slovenija so se zaradi omenjenega prispevka kasneje opravičili.

26-letni Mariborčan osumljen dveh napadov na policiste

Policisti so v povezavi z nasilnimi protesti med drugim ugotovili, da je 26-letni Mariborčan Grega Mitev, ki je bil 22. decembra lani že pridržan za pet kaznivih dejanj, 5. novembra storil še dve kaznivi dejanji napada na uradno osebo. Mitev je na Trgu republike proti enemu policistu vrgel gorečo pirotehnično sredstvo, poleg tega pa je na Erjavčevi cesti policista z nogo brcnil v predel prsnega koša in nato stekel stran. Za navedeno kaznivo dejanje je predvidena kazen od šestih mesecev do treh let zapora. Prav Mitev, ki je član mariborske nogometne navijaške skupine Viole, se je med drugim brutalno znesel nad fotoreporterjem Živulovićem.

V času nasilnih protestov je prišlo tudi do poškodovanja zasebne oziroma družbene lastnine. Na osrednji ljubljanski tržnici so bile požgane strehe štirih lesenih stojnic. Policisti so ugotovili, da so tega kaznivega dejanja osumljeni trije moški. Kriminalisti so že ugotovili identiteto 28-letnega in 32-letnega moškega, tretjega osumljenca pa še niso identificirali.

Omenjena trojica je z vžigalnikom zanetila ogenj na strehah lesenih stojnic in s tem povzročila za okoli dva tisoč evrov materialne škode. Za navedeno kaznivo dejanje je predvidena denarna ali zaporna kazen do dveh let. Preiskava glede nekaterih do zdaj še nepreiskanih kaznivih dejanjih na nasilnih protestih v prestolnici se medtem nadaljuje, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.