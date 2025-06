Borut Pahor ni član stranke SD, zato ga iz nje ne morejo izključiti, je ob kritikah vidnih članov Socialnih demokratov do nekdanjega predsednika pojasnil aktualni prvak SD Matjaž Han. Za članstvo v stranki morajo posamezniki spoštovati in deliti socialdemokratske vrednote ter plačevati članarino, je zatrdil.

Kaj je zagrešil?

Pahor je v nedeljski oddaji Intervju na TV Slovenija komentiral besede predsednice države Nataše Pirc Musar, ki je v Evropskem parlamentu dogajanje v Gazi označila za genocid. Kot je dejal, sam dogajanja v Gazi ne bi ocenil kot genocid.

Plaz kritik

Na izjavo bivšega predsednika države se je usul plaz kritik, ki so prihajale tudi iz stranke SD, ki jo je Pahor vodil 15 let, svoje članstvo pa je zamrznil po tem, ko je bil leta 2012 prvič izvoljen za predsednika države. Zvrstili so se tudi pozivi, da bi morali Pahorja zaradi razhajanja stališč iz SD izključiti.

Han je poudaril, da ga iz SD ne morejo izključiti, saj ni njen član. Pahor svojega članstva namreč nikoli ni odmrznil in ne plačuje članarine. Od članov pa Han poleg spoštovanja vrednot stranke pričakuje tudi, da bodo s svojo politiko ustvarjali socialdemokratske rešitve, ki so dobre za državo.

Izključitev? Ne nasprotuje.

Pahor je medtem v torek za POP TV zatrdil, da ne bo nasprotoval morebitni dokončni izključitvi iz stranke. "Če se bodo tako odločili, bom to odločitev spoštoval," je na vprašanje o možnosti izključitve iz matične SD odgovoril za oddajo 24ur.

Na vprašanje o stricih iz ozadja na politični levici, ki jih Pahor omenja že več let, je Han zatrdil, da je sam sicer vedno poslušal nasvete drugih, a je odločitve na koncu sprejel samostojno. Med strici iz ozadja se največkrat omenja bivšega predsednika republike Milana Kučana. Foto: STA

V nasprotju s Pahorjem je Han prepričan, da se v Gazi dogaja genocid, ne strinja pa se tudi z nekaterimi drugimi Pahorjevimi pogledi. Na vprašanje o stricih iz ozadja na politični levici, ki jih Pahor omenja že več let, je Han zatrdil, da je sam sicer vedno poslušal nasvete drugih, a je odločitve na koncu sprejel samostojno.

Poudaril je, za vodenje ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SD prevzema vso odgovornost. Ko ju ne bo več mogel voditi samostojno, bo odstopil, je napovedal.