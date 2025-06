Razkol zaradi Gaze: sin Luka udaril po očetu Borutu

"Če slučajno (še) ni jasno, kje stojijo naše ladje: v Gazi poteka genocid. Na Zahodnem bregu se vrši apartheid, že dolgo. Na celotnem okupiranem palestinskem ozemlju se vršijo vojna hudodelstva, že dolgo. Politika izraelske vlade do palestinskega naroda je politika hudodelstev zoper človečnost, že dolgo.



Hamas krši mednarodno humanitarno pravo in pravo človekovih pravic. Sedmi oktober je vojni zločin. Pozivi k izbrisu Izraela so pozivi h genocidu. Antisemitizem je nedopusten. Edina rešitev je rešitev dveh držav."

Tako je na Instagramu zapisal Inštitut Gajst, ki ga vodi Luka Pečar Pahor. Tako se je inštitut odzval na izjavo nekdanjega predsednika države Boruta Pahorja v intervjuju za TV Slovenija, da on tega, kar se dogaja v Gazi, ne bi ocenil za genocid.

V nadaljevanju intervjuja je nekdanji predsednik še pojasnil, da smo vsi zgroženi nad nesorazmernostjo ukrepov, ki jih izraelska vlada izvaja za to, da bi opravila s Hamasom, "pozabljamo pa, da Hamas še vedno zadržuje nedolžne izraelske talce ... in še vedno ni pripravljen izpustiti nedolžnih žrtev". "Zato pa seveda palestinsko ljudstvo v Gazi plačuje strahovito in nesorazmerno ceno. Absolutno. To ravnanje obsojam."

Inštitut Luke Pahorja: Borut Pahor bi padel na izpitu iz mednarodnega prava

Inštitut Gajst je na družbenem omrežju še zapisal, da bi Borut Pahor lahko presojal le o tem, ali bi sam storil enako kot predsednica države Nataša Pirc Musar (s katere govorom se večinoma strinja), ne glede na to, kaj je njegovo intimno mnenje. "Obratno, odločil se je povedati, da dogajanja v Gazi sam ne bi označil kot genocid (ne govorimo o zločinu genocida, temveč procesu), in to malce površno argumentiral. Odločil se je za izpit iz mednarodnega prava, četudi mu ni bilo treba."

Inštitut je še zapisal, da ima Borut Pahor pravico podati tako politično oceno, a njegova argumentacija bi na izpitu iz mednarodnega prava prejela nezadostno. Zakaj? Ker ni celostna in relativizira.

Inštitut daje Borutu Pahorja priložnost, da se bolj izobrazi o Gazi

"Naša dolžnost kot inštituta za diplomatsko izobraževanje je vendarle izobraževanje javnosti, katere del je zdaj tudi nekdanji predsednik. Vemo, kako gre… tistim, ki si želijo, moramo dati priložnost, da popravijo oceno. Mi pa bomo pri tem z veseljem pomagali. Torej, gremo lepo počasi. Če se motimo, se tudi mi, konec koncev, učimo," je še zapisal inštitut, ki ga vodi Luka Pečar Pahor.