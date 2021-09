Zvezni uslužbenci in pogodbeniki so imeli do zdaj na izbiro cepljenje ali pa redno tedensko testiranje na novi koronavirus, zdaj pa te možnosti ni več in se bodo morali cepiti. V nasprotnem primeru jih čaka disciplinski postopek, ki mu lahko sledi odpoved delovnega razmerja. Biden je v skladu s tem podpisal dva izvršna ukaza.

Podjetja z več kot sto zaposlenimi imajo še vedno izbiro cepljenje ali redno tedensko testiranje. Vsaka posamezna kršitev bo podjetje stala 14 tisoč dolarjev. Podjetja bodo morala omogočiti plačani dopust za cepljenje.

Vsi ti ukrepi zajemajo okrog sto milijonov ljudi.

"Do zdaj smo bili potrpežljivi"

Foto: Reuters Biden je dejal, da se je do zdaj z najmanj enim odmerkom v ZDA cepilo več kot 200 milijonov ljudi, okrog 80 milijonov pa se jih za cepljenje še ni odločilo, čeprav imajo za to vse možnosti in je cepljenje brezplačno.

"Do zdaj smo bili potrpežljivi, ampak nas potrpljenje počasi mineva, vaše zavračanje cepljenja pa škodi vsem," je dejal Biden, ki je julija zaradi pospešitve cepljenja prehitro razglasil "svobodo pred koronavirusom". "Manjšina, ki se ne cepi, lahko povzroči veliko škode in to tudi dela," je opozoril.

V ZDA imajo trenutno 300 odstotkov več okužb kot lani v tem času, več kot podvojeno je število hospitalizacij in smrti zaradi bolezni covid-19. "Ne gre za svobodo, ampak za zaščito vas samih in ljudi okrog vas," je dejal Biden.

Višje kazni na letalih

Napovedal je, da se bodo morali cepiti prav vsi zdravstveni in drugi delavci v vseh ustanovah, ki prejemajo denar iz zveznih skladov medicare in medicaid, kar je velika večina. To sta zvezna programa zdravstvenega zavarovanja starejših in revnih.

Med Bidnovimi ukrepi je tudi dvakrat višja kazen za vse letalske potnike, ki nočejo nositi maske, in za vse, ki počnejo enako v zveznih poslopjih.

Zvezna vlada bo povečala zaloge testov na koronavirus, veletrgovine pa bodo začele prodajati komplete za samotestiranje. Biden tudi namenja dodatno pomoč šolam za varno izvajanje pouka ter poziva upravljavce športnih dvoran, gledališč in drugih večjih objektov, da od občinstva zahtevajo dokaz o cepljenju ali negativni test za vstop.

Bidnov ukaz za zvezne uslužbence in pogodbenike dovoljuje izjeme za cepljenje iz verskih ali zdravstvenih razlogov.

Cepljenih 177 milijonov Američanov

Avgustovska anketa tiskovne agencije AP je ugotovila, da 55 odstotkov Američanov podpira obvezno cepljenje zveznih uslužbencev, 21 odstotkov jih temu nasprotuje, drugi pa nimajo mnenja. Podobno razmerje je tudi glede cepljenja zdravstvenih delavcev, učiteljev in vseh, ki delajo neposredno z ljudmi.

V ZDA je precepljenih 177 milijonov od več kot 300 milijonov Američanov, trenutno pa dnevno potrdijo približno 140 tisoč okužb, umre približno tisoč bolnikov s covidom.