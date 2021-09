V San Franciscu denarna nagrada za kriminalce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

San Francisco bo prebivalcem plačeval 300 dolarjev oziroma nekaj več kot 250 evrov na mesec, da ne zagrešijo kriminalnih dejanj in ne streljajo ljudi.

Ljudje, ki bi lahko zagrešili zločin, bodo prejeli vavčerje, da tega ne bodo storili. Država bo posameznikom na mesec plačala 300 dolarjev oziroma 250 evrov, da ne bodo zagrešili zločina.

Gre za pilotni program, ki bi lahko spremenil življenja ljudi

V pilotnem programu, namenjenemu zmanjšanju porasta nasilja in uporabe orožja, bo sodelovalo deset udeležencev, za katere velja, da bi lahko zagrešili zločin.

Število žrtev oboroženega nasilja je dvakrat večje kot v prvi polovici leta 2020. V San Franciscu je letos umrlo že 119 ljudi, 21 ljudi je bilo ustreljenih, kar je štirje več kot v enakem obdobju lani.

V Richmondu v Virginiji so s podobnim programom med letoma 2010 in 2016 prispevali k 55-odstotnemu padcu umorov in napadov, povezanih z orožjem.

"V mnogih primerih je skupni imenovalec teh ljudi pomanjkanje finančnih sredstev. Iščemo načine, na katere bi jih lahko spodbudili in jih motivirali, da bi iskali boljše priložnosti," je dejal župan San Francisca London Breed. Po njegovih besedah podatki kažejo, da bi lahko ljudem na ta način spremenili življenje.

Nekateri kritiki pa so projekt označili za politični trik in pravijo, da bodo kriminalcem na ta način le zagotovil plačo.