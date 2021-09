Strelski napad na srednji šoli v Severni Karolini #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Strelski napad na srednji šoli Mount Tabor v Winston Salemu v ameriški zvezni državi Severna Karolina je v sredo zahteval življenje dijaka. Policija je po več urah iskanja našla in aretirala strelca, ki je prav tako dijak omenjene šole. Motiv za napad sprva ni bil znan.

school fight turns into school shooting, wilmington, north Carolina, yesterday pic.twitter.com/rPp06vNTHX — Hans (@BurgerPilled) August 31, 2021

Razen žrtve, ki je umrla kasneje v bolnišnici, ni bil ranjen nihče drug. Šolo so sicer evakuirali in začasno zaprli. Guverner Severne Karoline Roy Cooper je sporočil, da je to že drugi strelski napad na srednji šoli v tem tednu. V ponedeljek je bil v strelskem napadu na šoli v Wilmingtonu ranjen 15-letni dijak.