Talci so morali ležati na avtomobilih, sicer bi jih roparji ustrelili #video

V Aracatubi, manjšem brazilskem mestu, so v ponedeljek oboroženi roparji izvedli rope v več bankah, kot živi ščit za talce ugrabili domačine, za seboj pustili tudi več eksplozivnih naprav in še streljali na policiste. V incidentu so umrle najmanj tri osebe, poročajo lokalne oblasti. Najmanj 11 talcev so prisilili, da so med begom roparjev ležali na strehah avtomobilov.

Drzne roparske napade v Aracatubi, mestu z okoli 200 tisoč prebivalci zvezne države Sao Paulo, so oboroženi roparji izvedli v ponedeljek okoli polnoči. Gre le za enega v nizu vse bolj nasilnih bančnih ropov v Braziliji, poročajo tuji mediji.

Military police said between 15 and 20 robbers were involved in the complex and violent robbery in the city of Araçatuba, north-west of Sao Paulo. #9Newshttps://t.co/EnXH900nAz — 9News Adelaide (@9NewsAdel) August 31, 2021

Talce prisilili v ležanje na avtomobilih

"V ropu je sodelovalo dvajset oboroženih moških z desetimi avtomobili," je povedal izvršni sekretar vojaške policije Sao Paula Alvaro Camilo.

Med begom so kriminalci ugrabili domačine in jih uporabljali kot žive ščite, vmes pa zažigali še avtomobile, so še navedli pri policiji. Najmanj enajst ljudi so prisilili, da so med begom ležali na strehah in pokrovih avtomobilov. "Rekli so nam, da nas bodo ustrelili v obraz, če se ne bomo dobro oprijeli," je povedal eden od talcev.

Hostages describe terrifying getaway car ordeal after Brazil bank robbery https://t.co/cM6VyqaMSN — BBC News (World) (@BBCWorld) August 31, 2021

Nastavljali razstrelivo, dogajanje spremljali iz zraka

Nasilni roparji so v mestu nastavljali eksplozivne pasti, z brezpilotnimi letali pa nadzirali ulice in spremljali dogajanje v bližini bank, ki so jih oropali.

"Če so videli, da kdo dogajanje opazuje skozi okno, so streljali v tej smeri, da bi nas prestrašili in pokazali, da mislijo resno," je dejal nek očividec.

Heavily armed gangsters escaped after strapping hostages to the roofs and hoods of their getaway cars after robbing two banks in Brazil, in a rampage that left three people deadhttps://t.co/CbCRSo2Zon



📸 Cars burnt during a bank robbery in Aracatuba pic.twitter.com/Z8tUkosfa8 — AFP News Agency (@AFP) August 31, 2021

Oblasti so domačine pozvale, naj ne zapuščajo domov, dokler policisti ne odkrijejo vsega razstreliva in ga dezaktivirajo. Med roparskim pohodom so umrle najmanj tri osebe, dva domačina in eden od domnevnih napadalcev, eni osebi, ki se je poškodovala v eksploziji, so amputirali nogo.

Policisti so doslej pridržali dva napadalca.