Na pretkan način oropali Toma Cruisa in osramotili njegovo varnostno ekipo

Priljubljen filmski igralec Tom Cruise, ki v Angliji trenutno snema film Misija nemogoče 7, je bil po poročanju britanskega tabloidnega časopisa The Sun nedavno okraden. Roparji so namreč njegovemu telesnemu stražarju ukradli avtomobil znamke BMW, v katerem je bila tudi zvezdnikova osebna prtljaga.

Tatovi naj bi s skenerjem klonirali signal iz luksuznega vozila, ki je bilo parkirano pred hotelom Grand v Birminghamu. "Toma so s tem avtom vozili po Birminghamu, zato je bilo v njem nekaj njegove prtljage in osebnih stvari," je za The Sun povedal neimenovan vir in dodal: "Avtomobil so našli, ker je bil opremljen z elektronsko sledilno napravo, vse v njem pa je izginilo."

Avtomobil so našli, zvezdnikove osebne stvari pa so izginile. Foto: Reuters

Roparji naj bi avto ukradli v samo nekaj minutah, The Sun pa poroča tudi, da so kraje sodobnih avtomobilov, ki za vžig ne potrebujejo ključa, vse lažje in pogostejše.

"V torek zjutraj smo prejeli poročilo o ukradenem BMW X7 s Church Streeta v Birminghamu. Avto so kmalu zatem našli v Smethwicku. Na območju, kjer so odkrili avto, so bile izvedene preiskave, ki so v teku," je razkrila tiskovna predstavnica policije. Le v nekaj urah so legendarnemu igralcu pripeljali popolnoma enak nadomestni avtomobil.

"Kraja predstavlja veliko sramota za varnostno ekipo," je še povedal neimenovani vir in razkril, da je bil zvezdnik besen.

