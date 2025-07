Policija v Poreču je vložila kazensko ovadbo zoper 34-letnega slovenskega državljana, ki naj bi iz kampov na območju Funtane in Vrsarja v hrvaški Istri turistom ukradel 12 električnih koles v vrednosti 70 tisoč evrov. Moškega so po končani kriminalistični preiskavi pridržali.

Kot je danes v zvezi z okoliščinami dogodka sporočila policija, je varnostnik v kampu v Funtani v petek opazil sumljivo osebo in poklical policijo.

Policisti so okoli 21.20 našli in prijeli slovenskega državljana, ki je ustrezal opisu storilca prejšnjih kaznivih dejanj. Preiskali so kamp in v grmovju po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina našli več ukradenih koles.

V okviru preiskave je bilo ugotovljeno, da je Slovenec v obdobju od 30. junija do 18. julija sedemkrat v kampu v Funtani in dvakrat v kampu v Vrsarju ukradel skupno 12 električnih koles. S tem je oškodoval tuje turiste, med drugim iz Nemčije, Avstrije, Češke, pa tudi iz Slovenije, za skupno okoli 70 tisoč evrov.