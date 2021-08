Policija išče dva roparja in lastnika ukradenega kolesa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti zbirajo informacije o dveh moških, ki sta v petek popoldne okoli 17. ure v Mostah pristopila do oškodovanca, ga pretepla, mu ukradla torbico, nato pa zbežala. Oškodovanec je bil v dogodku lažje poškodovan, storilca pa sta z dejanjem povzročila za nekaj tisoč evrov materialne škode, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

En moški je visok okoli 180 centimetrov, srednje postave, pobrit po glavi, oblečen je bil v rjavo majico s kratkimi rokavi in črne kratke hlače, nosil je modro kapo s ščitnikom.

Drug moški je močnejše postave in daljših črnih las, oblečen je bil v majico z vojaškim vzorcem in v sive kratke hlače, so še navedli ljubljanski policisti.

Lastnika kolesa še niso našli

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center so 14. junija 2021 zasegli zaklenjeno kolo znamke Kilimanjaro Cros pro, črno-bele barve.

''Z zbiranjem obvestil nam ni uspelo najti lastnika, zato naprošamo tistega, ki bi na fotografijah prepoznal ukradeno kolo, da se z dokumenti o lastništvu oziroma drugimi dokazi, na primer fotografijami, zglasi na Policijski postaji Ljubljana Center,'' pa še sporočajo policisti glede iskanja lastnika ukradenega kolesa.

Lastnik lahko lastništvo dokaže tudi s fotografijami iz osebnega arhiva. Foto: PU Ljubljana