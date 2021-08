Poskus uboja: 23-letnik v Ljubljani z nožem napadel dve osebi

Policisti Policijske uprave Ljubljana obravnavajo poskus uboja v zvezi s sporom med več osebami v središču Ljubljane, o katerem so bili obveščeni v soboto nekaj pred 5. uro. Osumljeni 23-letnik, ki so ga pridržali, je po navedbah policije v sporu uporabil nož in eno osebo lažje, drugo pa huje poškodoval. Kriminalisti informacije še zbirajo.

Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, so kriminalisti doslej ugotovili, da je v središču Ljubljane prišlo do verbalnega in nato še fizičnega spora med več osebami, v katerem je osumljeni 23-letnik uporabil nož. Policisti so ga kmalu prijeli in pridržali, o dogajanju pa še naprej aktivno zbirajo informacije.

Osumljenega bodo, kot so napovedali pri Policijski upravi Ljubljana, privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivih dejanj poskusa uboja in povzročitve lahke telesne poškodbe.

Policija išče tudi roparja, ki sta v petek v Mostah poškodovala oškodovanca

Policisti zbirajo informacije za izsleditev dveh moških, ki sta v petek popoldne v Mostah pristopila do oškodovanca, ga pretepla, mu ukradla torbico in zbežala. Oškodovanec je bil v dogodku lažje poškodovan, storilca pa sta z dejanjem povzročila za nekaj tisoč evrov materialne škode, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

En moški je visok okoli 180 centimetrov, srednje postave, pobrit po glavi, v času dogodka pa je bil oblečen v rjavo majico s kratkimi rokavi in v črne kratke hlače, nosil je tudi modro kapo s ščitnikom.

Drug moški je močnejše postave in daljših črnih las, oblečen pa je bil v majico z vojaškim vzorcem in v sive kratke hlače, so še navedli na Policijski upravi Ljubljana, kjer nadaljujejo z zbiranjem informacij za izsleditev neznanih storilcev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.