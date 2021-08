Trčenje je bilo za motorista usodno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nesreča se je v naselju Zakl v občini Podlehnik po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje zgodila nekaj po 15. uri.

Motorist je zapeljal s ceste in trčil v drevo. Do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči Ptuj so ga oživljali gasilci PGD Podlehnik, a je podlegel poškodbam.

Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč policistom in reševalcem.