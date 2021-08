68-letni voznik trčil v drevo in umrl

Policisti, reševalci in gasilci so bili nekaj po 14. uri obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na cesti pri Gumberku. Oseminšestdesetletni voznik je trčil v drevo in pozneje v bolnišnici umrl, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Po prvih ugotovitvah ogleda je 68-letni voznik peljal po cesti z Gumberka proti Ratežu, v levem ovinku zapeljal naravnost in trčil v drevo ob cesti. Iz vozila so ga s tehničnim posegom rešili gasilci. Reševalci so poškodovanemu vozniku zagotovili prvo pomoč, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v novomeško bolnišnico, od koder so sporočili, da je ob četrti uri popoldne umrl.

O dogodku sta bila obveščena dežurna preiskovalna sodnica in okrožni državni tožilec. Da bi ugotovili natančen vzrok smrti in druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na voznika, da je zapeljal s ceste, je bila odrejena sanitarna obdukcija. Ogled kraja in preiskavo primera so prevzeli prometni policisti iz Novega mesta, so zapisali na policiji.