Traktor se je prevrnil, 69-letni voznik umrl na kraju nesreče

V prometni nesreči na območju Kozjega Vrha nad Dravogradom je umrl voznik traktorja, so sporočili s Policijske uprave Celje. Devetinšestdesetletni moški se je s traktorjem prevrnil in na kraju zaradi hudih poškodb umrl.

Danes malo po 14. uri so celjske policiste obvestili o prometni nesreči na območju Kozjega Vrha nad Dravogradom. Devetinšestdesetletni voznik kmetijskega traktorja je vozil po dovozni cesti v hrib in zapeljal levo ter se prevrnil. Voznik je padel iz kabine ter na kraju zaradi poškodb umrl, so sporočili s policije.

Policisti opravljajo ogled kraja prometne nesreče, podrobnosti bodo znane v prihodnjih dneh.