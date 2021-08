Nova utopitev na Obali, v morju letos umrlo že osem oseb

V Izoli se je včeraj popoldne utopil 58-letni moški iz Novega mesta, so sporočili koprski policisti. Negibnega sta v vodi opazila reševalca, ki sta ga potegnila iz vode in začela oživljati, a žal neuspešno.

58-letnik iz Novega mesta je šel plavat v Izoli, kmalu zatem pa sta reševalca opazila, da je nagnjen naprej, z glavo v vodi. Takoj sta ga potegnila iz vode in začela z oživljanjem, a je kljub temu umrl.

Od junija že 16 klicev, da se nekdo utaplja

Letošnje poletje je policija obravnavala več utopitev, ki so povezane z nadpovprečnimi temperaturami ozračja in neprevidnim ravnanjem. ''Ko iščemo ohladitev na urejenih in neurejenih kopališčih, ob tem včasih pozabimo na lastno varnost. Zato bodite previdni in poskrbite, da bo ohladitev prijetna ter varna. Vzrokov za utopitev je več, med njimi pa so tudi različne bolezni in alkohol,'' so opozorili na Policijski upravi Koper.

Od 1. junija do danes so bili na koprski policiji že 16-krat obveščeni o tem, da se nekdo utaplja v morju. Vsem so takoj pomagali, kljub temu je osem oseb umrlo.

Policija svetuje, da pred kopanjem upoštevate več dejavnikov, da bodo aktivnosti v vodi varne:

- Ne hodite na plažo v vročini, predvsem ne med 12. in 17. uro.

- Pijte dovolj tekočine, predvsem vode.

- Starejši in bolni, izogibajte se najhujšemu soncu.

- Nikakor ne v vodo pod vplivom alkohola!

- Ne skačite v vodo, ko ste vroči in potni: telo se mora postopno privaditi na temperaturo vode.

- Ne puščajte otrok brez varstva pri obali ali bregovih jezer, rek, še manj v vodi: otroci ne poznajo nevarnosti.

- Poskrbite tudi za svoje premoženje in vrednih stvari ne puščajte brez nadzora.

Še več nasvetov si lahko preberete na tej povezavi.