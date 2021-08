V reki Dravi našli truplo moškega. Ga prepoznate?

Moški je star okoli 40 let, visok 180 centimetrov, temnorjavih kratko pristriženih las, rjavih oči, srednje postave, z rahlo poraščeno brado in brki. Oblečen je bil v majico s kratkimi rokavi modro-zelene barvne kombinacije z napisom AD ŠTAJERSKA in v kratke hlače črne barve. Obute je imel črne nogavice in črne športne copate z belimi vzorci z napisom Kipsta, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Kriminalisti so opravili ogled kraja najdbe trupla. Opravljena je bila tudi obdukcija pokojnega. Dozdajšnja kriminalistična preiskava ni pokazala suma, da bi moški umrl zaradi tuje krivde. Kdo je pokojni moški, policiji do zdaj ni uspelo ugotoviti. Prav tako na njihovi in sosednjih policijskih upravah nimajo prijave pogrešane osebe, ki bi ustrezala opisu tega moškega.

Ker policisti in kriminalisti s klasičnimi metodami dela za zdaj ne morejo ugotoviti identitete pokojnega moškega, za pomoč prosijo javnost.

Policija občane prosi, da naj, če prepoznajo moškega na fotografiji oziroma če pogrešajo kakšnega moškega, to čim prej sporočijo na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.