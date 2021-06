Nova utopitev v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri naselju Podgozd v občini Žužemberk so nekaj minut po 14. uri v reki Krki opazili osebo, ki se je utapljala.

Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Žužemberk, Dvor in mimoidoči so jo potegnili iz vode na breg, kljub vsem poskusom oživljanja pa oseba ni preživela. O nesreči so obvestili tudi pristojne službe, poroča Center za obveščanje.

To je že druga utopitev v slovenskih rekah ta teden. V sredo je namreč v Soči pri Solkanu utonil 13-letnik.