V Soči utonil trinajstletni deček. Znanih je več podrobnosti.

Skupina mlajših oseb je včeraj popoldne na kajakaški progi reke Soče pod objektom kajakaškega centra v Solkanu končala organiziran trening. Sredi kajakaške proge so zaplavali po progi približno sto metrov nizvodno, nato pa izstopili na levi breg reke Soče. Opremljeni so bili s čeladami in reševalnimi jopiči, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Nove podrobnosti tragične nesreče

Ko je 13-letni deček priplaval do večje skale, za katero je izstopno mesto, se je s spodnjimi oblačili zataknil za večji leseni steber, ki je bil pod vodno gladino in ga ni mogel videti. Otrok se je poskušal iz nastale situacije rešiti, vendar ga je močan rečni

tok po nekaj minutah premagal in potisnil pod gladino vode. Takoj zatem sta utapljajočemu otroku na pomoč priskočila trenerka in občan, ki je bil takrat po naključju v bližini in slišal klice na pomoč.

Utapljajočega otroka jima do prihoda policistov in novogoriških poklicnih gasilcev s potapljači ni uspelo rešiti. Ti so nadaljevali reševanje, po nekaj minutah jim je dečka uspelo rešiti in izvleči na levi breg Soče. Takoj zatem so reševalci ZD Nova Gorica in člani enote za hitre intervencije civilne zaščite (HRI) skupaj z zdravnico iz ZD Nova Gorica začeli oživljati otroka, vendar žal neuspešno.

O tragični nesreči sta bila obveščena tudi preiskovalni sodnik okrožnega sodišča, ki je ogled kraja prepustil policiji, in okrožna državna tožilka iz Nove Gorice, ki je prišla na kraj nesrečnega dogodka. Novogoriški kriminalisti nadaljujejo zbiranje dodatnih obvestil, da bi ugotovili vse okoliščine tragične nesreče.