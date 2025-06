Kopalci na plaži Mala Saplunara na Mljetu so s svojim hitrim odzivom preprečili tragedijo. V zadnjem trenutku so pred utopitvijo rešili še ne dve leti staro deklico, poroča Dubrovniknet.

Deklica se je igrala v plitvi vodi, medtem ko je njen nekaj let starejši brat plaval v bližini. Po besedah ​​prič so starši otroka brez nadzora pustili le nekaj trenutkov, ko so opazili, da se je začela utapljati.

"Vsi so prihiteli in začeli oživljati deklico, ki je bila že nekaj minut nezavestna. Deklica je pomodrela in po nekaj trenutkih oživljanja je skozi usta izpljunila vodo in peno. V naslednjih 15 minutah se je deklica večkrat zgrudila," je dogajanje opisal eden od kopalcev in dodal, da se je vse dogajalo zelo hitro.

Poklicali so rešilca, ki je starše pričakal na pol poti do naselja Babino Polje na Mljetu, nato pa so deklico s helikopterjem prepeljali v Splošno bolnišnico Dubrovnik. Po zadnjih informacijah je njeno zdravstveno stanje stabilno.