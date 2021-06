V Soči utonil trinajstletni deček

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti in kriminalisti okoliščine nesreče še preiskujejo.

V reki Soči pri Solkanu je po poročanju medijev popoldne utonil 13-letni deček. Kot so za STA potrdili na Gasilski enoti Nova Gorica, je do nesreče prišlo na območju kajakaške proge v Solkanu. Na kraju posredujejo novogoriški gasilci potapljači, reševalci in pripadniki novogoriške enote za hitre reševalne intervencije.