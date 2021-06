Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Izraelu se borijo z novim izbruhom okužb, ki jih povzroča različica novega koronavirusa delta. In to, kljub temu da beležijo najvišjo precepljenost prebivalstva na svetu. Izraelski premier že napoveduje nove ukrepe.

''Spopadamo se z novim izbruhom covid-19'' je ob izjemnem porastu okužb zaradi različice delta dejal izraelski premier Naftali Bennett.

Kar 70 odstotkov nedavnih okužb pripisujejo različici delta, je pojasnil direktor izraelskega ministrstva za zdravje Chezy Levy, in to Izrael zelo skrbi, saj ima najvišji odstotek precepljenih na svetu. Samo v ponedeljek so zabeležili 125 novih primerov okužbe z omenjeno različico, kar je najvišje dnevno število okužb v zadnjih dveh mesecih.

Obvezna karantena pri različici delta

Po poročanju tujih agencij so se izraelske oblasti odločile, da lahko pristojni odredijo karanteno za vsakega posameznika, pri katerem so potrdili okužbo z različico delta, kljub temu da je bil proti covid-19 že cepljen.

Na pristojnem ministrstvu za zdravje so že predlagali pospešeno cepljenje najstnikov, starih od 12 do 15 let.