V tej državi si lahko privoščijo stvari, o katerih lahko drugi le sanjamo

V Izraelu so z dvema odmerkoma cepiva cepili že več kot polovico prebivalcev, kar jim omogoča obsežno sproščanje ukrepov in organizacijo dogodkov z več tisoč udeleženci. Poseben mejnik je ta teden podrl tudi Gibraltar.

"Britansko čezmorsko ozemlje Gibraltar, ki leži na jugu Pirenejskega otoka, je postalo prvo območje na svetu, na katerem so proti koronavirusu cepili vse odrasle prebivalce, ki so to želeli," je sporočil britanski zdravstveni minister Matt Hancock.

Hancockova izjava sicer ni popolnoma točna, saj je enako pred tem že uspelo Vatikanu, opozarja Washington post, ob tem pa so izpostavili tudi, da ostaja nejasno, ali je vsaka cepljena oseba v Gibraltarju že prejela dve dozi cepiva ali eno.

A kljub temu velja Gibraltar za trenutno najuspešnejše območje na svetu. Po podatkih spletnega sledilnika ourworldindata.org, povezanega z britansko univerzo Oxford, so v povprečju na 100 prebivalcev razdelil že 146 doz cepiva. Vse odmerke cepiv je Gibraltarju, ki ima 33.718 prebivalcev, zagotovila Velika Britanija, dostavila pa jih je britanska vojska.

Do konca aprila nameravajo cepiti vse odrasle prebivalce

Gibraltarju na lestvici sledi Izrael, ki že od samega začetka cepljenja velja za zgodbo o uspehu. Na sto prebivalcev so do 17. marca razdelili 110 doz cepiva. Iz Izraela tako kljub odpiranju javnega življenja, pri čemer so za cepljene osebe od začetka marca odprti tudi notranji prostori restavracij in barov, še naprej poročajo o padanju števila mrtvih in novoodkritih primerov okužbe.

V tej 8,9 milijonski bližnjevzhodni državi je 5,2 odstotka prebivalcev dobilo vsaj en odmerek cepiva, 4,5 milijona odraslih oseb pa oba odmerka. Do konca aprila nameravajo cepiti vse odrasle prebivalce.

Včeraj so sicer zabeležili 1.225 novih primerov okužbe, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 1,9 odstotka. Trenutno imajo v državi 21.143 okuženih. Skupno je zaradi koronavirusa v državi do zdaj umrlo 6.071 oseb.

Zaradi ugodne epidemiološke slike so se izraelske oblasti včeraj odločile za dodatno sproščanje ukrepov. Od danes je tako na dogodkih na prostem dovoljeno zbiranje do pet tisoč ljudi, na verskih obredih in drugih dogodkih v zaprtih prostorih pa do tri tisoč. Odpirajo se tudi savne, fitnesi in bazeni.

Med najboljšimi tudi Sejšeli

Izraelu na lestvici najuspešnejših sledijo Sejšeli z 91 razdeljenimi odmerki na 100 prebivalcev, Združeni arabski emirati z 69, Kajmanski otoki s 55 in Sveta Helena z 51 razdeljenimi odmerki na 100 oseb. Med večjimi državami med najuspešnejše spadajo Čile, kjer so do zdaj razdelili v povprečju skoraj 41 odmerkov na sto oseb, Velika Britanija s 40 razdeljenimi odmerki in ZDA, kjer so na 100 prebivalcev razdelili v povprečju 33,8 odmerkov cepiva.

Za primerjavo: Slovenija je po podatkih omenjenega sledilnika do 16. marca razdelila v povprečju 12,61 doz cepiva, s čimer se je znašla v družbi Španije, ki je razdelila 12,53 odmerkov, in Švice, ki je v povprečju razdelila 12,69 odmerka na sto prebivalcev.



Po podatkih sledilnika je Slovenija do 17. marca z enim odmerkom cepila 177.566 oseb, z dvema pa 90.990.

Te države so najslabše na svetu

Za najslabši na svetu veljata Egipt in Nigerija, kjer niso cepili še niti ene osebe, medtem ko so v Iranu razdelili zgolj en odmerek na deset tisoč ljudi.