Cepljenje z AstraZeneco se nadaljuje, cepil se bo tudi državni vrh

Potem ko je Evropska agencija za zdravila ugotovila, da je cepivo britansko-švedskega podjetja AstraZeneca varno in učinkovito, v Sloveniji danes nadaljujejo cepljenje z njim. Med drugim se bodo danes cepili predsednik republike Borut Pahor, premier Janez Janša, predsednik državnega zbora Igor Zorčič in predsednik državnega sveta Alojz Kovšca.

Predsednik države Borut Pahor je ob napovedi, da se bo danes cepil, na Twitterju zapisal, da si želi, da bi odločitev okrepila zaupanje ljudi v cepivo, saj meni, da bomo krizo premagali s precepljenostjo. Pahor zato poziva vse, da razmislijo o tem, da se cepijo, ko pridejo na vrsto.

Cepljenje s cepivom AstraZenece se nadaljuje

V Sloveniji so cepljenje z omenjenim cepivom začasno prekinili pred tremi dnevi, in sicer po tem, ko so cepljenje z njim ustavili v nekaterih drugih državah. Pri nekaterih osebah, ki so bile cepljene, naj bi se namreč pojavili krvni strdki.

V četrtek je nato odbor Evropske agencije za zdravila, ki je pristojen za varnost, sporočil, da je cepivo podjetja AstraZeneca varno in učinkovito, zato je minister za zdravje Janez Poklukar napovedal nadaljevanje cepljenja z njim. Poleg političnega vrha se bodo danes z njim cepili tudi zaposleni v državnem zboru, je še napovedal Poklukar.