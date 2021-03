Velik uspeh za Bidna: predčasno dosegli cilj glede cepljenja

V omenjeni državi namerava ameriški predsednik Joe Biden poslati štiri milijone odmerkov cepiva proti novemu koronavirusu proizvajalca AstraZeneca. To bo prvi ameriški izvoz cepiva do zdaj, potem ko sta Bidna za pomoč večkrat zaprosila predsednika Kanade in Mehike.

Biden predčasno dosegel cilj glede cepljenja prebivalstva

Kanada bo dobila 1,5 milijona odmerkov, Mehika 2,5 milijona, obe državi pa bosta v prihodnosti, ko se bo pandemija umirila, ZDA te odmerke povrnili. Cepiva AstraZenece v ZDA sicer do zdaj sploh še niso potrdili za uporabo. Na zalogi imajo več deset milijonov odmerkov, kar je povzročilo številne kritike iz tujine, da Američani sedijo na cepivu, ki bi lahko reševalo življenja.

"Ponosno napovedujem, da bomo jutri, po 58 dneh naše vlade, dosegli cilj," pa je v četrtek o sto milijonih cepljenjih v stotih dneh dejal Biden. Svoj cilj je prvič naznanil 8. decembra lani, še preden so v državi potrdili cepivo Pfizerja in BioNTecha. Trenutno v ZDA uporabljajo še cepivo Moderne in podjetja Johnson & Johnson.

Ko je Biden nastopil položaj, so v ZDA cepili 20 milijonov ljudi. Na dan so cepili po milijon ljudi, zdaj jih povprečno cepijo po 2,2 milijona na dan. V ZDA se je po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa do četrtka z novim koronavirusom okužilo 29,66 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 539 tisoč. Samo v četrtek so našteli 58.500 okužb in 1.173 smrti, poroča STA.