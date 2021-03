Epidemija se krepi: pri naših sosedih padajo črni rekordi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Avstriji so včeraj potrdili največ okužb z novim koronavirusom v letošnjem letu. Na Madžarskem je umrlo največ bolnikov v enem dnevu do zdaj. Foto: Reuters

V Avstriji so v zadnjem dnevu potrdili 3.357 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ v letošnjem letu. Na Madžarskem je v povezavi s covid-19 umrlo 207 ljudi, kar je prav tako največ do zdaj. Potrdili so še 6.502 okužbi, kar v primerjavi s prejšnjim dnem prav tako predstavlja porast.