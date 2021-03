Nova raziskava: zaradi možnosti ponovne okužbe bolj ogroženi starejši

Na Danskem steber nacionalne strategije za nadzor epidemije covid-19 predstavlja brezplačno testiranje s PCR-testi ne glede na simptome. Lani so v državi testirali več kot dve tretjini prebivalcev oziroma okoli štiri milijone ljudi. Oceno zaščite pred ponovno okužbo so raziskovalci izračunali na podlagi deležev pozitivnih in negativnih izvidov, pri čemer so upoštevali razlike v starosti, spolu in času, ki je pretekel od okužbe, poroča STA.

Ugotovili so, da je bila raven okužb petkrat višja med ljudmi, ki so bili spomladi negativni, v drugem valu pa pozitivni. Izmed devet tisoč mlajših od 65 let, ki so bili pozitivni v prvem valu med marcem in majem, jih je bilo le 55 oziroma 0,6 odstotka spet pozitivnih med drugim valom med septembrom in decembrom. 3,6 odstotka testiranih v tej starostni skupini je bilo pozitivnih v drugem valu, v prvem pa ne.

Zaradi možnosti vnovične okužbe ogroženi zlasti starejši

Mlajšim od 65 let prvotna okužba nudi okoli 80-odstotno zaščito pred ponovno, kar izhaja iz ugotovitev, objavljenih v reviji The Lancet. Pri starejših ta raven zaščite bistveno upade. Izmed več kot 1.900 oseb, starejših od 65 let, ki so bile pozitivne v času prvega vala, se jih je 17 oziroma 0,88 odstotka znova okužilo v času drugega vala.

Na drugi strani je bilo izmed več kot 90 tisoč starejših od 65 let v drugem valu in ne v prvem valu pozitivnih 1.866 oziroma dva odstotka, kar kaže na 47-odstotno zaščito po prvi okužbi. "Naša študija potrjuje, kar je nakazovalo že več drugih. Ponovna okužba z boleznijo covid-19 je redka pri mlajših in zdravih ljudeh, obstaja pa večje tveganje ponovne okužbe pri starejših," je rezultate komentiral eden od avtorjev študije Steen Ethelberg.

Profesorja Rosemary J. Boyton in Daniel M. Altmann z londonske univerze Imperial College sta v komentarju za The Lancet izrazila mnenje, da bodo ugotovitve marsikoga zaskrbele, češ da je zaščita po preboleli bolezni covid-19 nizka. "Vsi ti podatki potrjujejo, da pri sars-cov-2 upanje skupinske odpornosti prek naravnih okužb morda ni na dosegu in trajno rešitev predstavlja globalni program cepljenja z visoko učinkovitimi cepivi," sta zapisala profesorja.