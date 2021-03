Evropa čaka na pomembno odločitev glede cepiva AstraZenece

Evropska agencija za zdravila (Ema) bo predvidoma danes sporočila svojo končno odločitev glede varnosti cepiva proti novemu koronavirusu britansko-švedske farmacevtske družbe AstraZeneca. V torek so sicer sporočili, da je od cepiva več koristi kot tveganj, podobno so v sredo sporočili tudi iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Emin odbor za varnost (PRAC) naj bi se danes odločil glede varnosti cepiva, potem ko so se pojavili primeri krvnih strdkov po cepljenju s tem cepivom. Izvršna direktorica Eme Emer Cooke je v torek stopila v bran cepivu, češ da so prepričani, da koristi tega cepiva pri preprečevanju covid-19 s povezanimi tveganji za hospitalizacijo in smrt pretehtajo tveganje teh stranskih učinkov.

Opravili podrobno analizo primerov krvnih strdkov

V PRAC so sicer strokovnjaki iz vseh 27 članic EU in še drugi strokovnjaki. Pred dokončno današnjo odločitvijo so morali opraviti podrobno analizo primerov krvnih strdkov. Emin strokovnjak Peter Arlett je pojasnil, da med drugim preučujejo rezultate kliničnih preizkusov, epidemiološke podatke, tudi o pojavu krvnih strdkov, pa tudi delež cepljenih v posameznih državah.

Cookova je v torek poudarila, da je njihova prednostna naloga, da je uporaba cepiv varna, in da bodo ustrezno ukrepali, če morebitne težave ne bo mogoče rešiti. Analizo cepiva opravljajo, potem ko je več držav članic EU, med drugim Nemčija, Francija in Slovenija, prekinilo cepljenje z njim. Za to so se države odločile, potem ko so se pri več bolnikih v EU po cepljenju s tem cepivom pojavili krvni strdki.

Ti se sicer v populaciji pojavljajo pogosteje kot pri cepljenih s cepivom AstraZenece. Do nadaljnjega sicer cepljenje z AstraZeneco priporočajo tudi v WHO, kjer so ob tem pojasnili, da je venska tromboza tretja najpogostejša bolezen srca in ožilja na svetu, poroča STA.