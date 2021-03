Slovenija bo začasno ustavila cepljenje z AstraZeneco

Slovenija bo začasno ustavila cepljenje s cepivom AstraZenece, je na večerni novinarski konferenci sporočil minister za zdravje Janez Poklukar. Slovenija se bo s tem pridružila vse več državam, med njimi Nemčiji, Franciji in Italiji, ki so se odločile za začasno prekinitev cepljenja z omenjenim cepivom.

Zaradi številnih dvomov v varnost cepiva AstraZeneca je ministrstvo za zdravje svetovalno skupino za cepljenje ponovno zaprosilo, da preuči varnost in nevarne dogodke cepljenja vezane na omenjeno cepivo. Kot je na novinarski konferenci pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar, je svetovalna skupina ugotovila, da sicer ni utemeljenih strokovnih podlag za prekinitev cepljenja z AstraZeneco.

Slovenija bo dobila več odmerkov Pfizer cepiva

"Vendar kljub temu iz previdnosti svetovalna skupina predlaga, da začasno zaustavimo cepljenje z AstraZeneco in sicer do jutrišnjega sestanka oziroma do dokončne odločitve Evropske Agencije za zdravila (EMA)," je poudaril Poklukar in dodal, da na podlagi povedanega kot minister za zdravje in z namenom zagotavljanja maksimalne varnosti prebivalcem pri cepljenju odreja začasno zaustavitev cepljenja s cepivom AstraZeneca.

To pomeni, da vsi, ki bi bili jutri cepljeni z AstraZeneco bodo prestavljeni za čas po odločitvi EME oziroma bodo cepljeni, ko bodo na vrsti za cepljenje z drugim cepivom. "To pomeni, da jutri cepljenje z ostalimi cepivi poteka normalno oziroma po strategiji, ki smo jo sprejeli," je še izpostavil. Minister je med drugim še povedal, da bo Pfizer dostavil večjo količino cepiv od predvidene. "Se veselimo, da bo cepljenje kar se da normalno potekalo tudi v bodoče," je med drugim dejal Poklukar.

Seznam držav, ki odpovedujejo cepljenje s cepivom AstraZenece, se sicer vse daljša. Po novem so se mu med drugim pridružile Nemčija, Francija, Italija, Nizozemska in Indonezija. Večinoma pojasnjujejo, da gre za previdnostni ukrep. Države nameravajo večinoma počakati na odločitev Evropske agencije za zdravila (Ema) o varnosti omenjenega cepiva za cepljenje proti novemu koronavirusu.