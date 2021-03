Nizozemska začasno ustavila cepljenje s cepivom AstraZenece

Nizozemska je zadnja v vrsti evropskih držav začasno ustavila cepljenje s cepivom proti novemu koronavirusu farmacevtskega podjetja AstraZeneca. Gre za previdnostni ukrep, ki bo trajal do 29. marca, so v nedeljo sporočile pristojne nizozemske oblasti. Nazadnje se je v nedeljo v luči poročil o krvnih strdkih po cepljenju za enak korak odločila Irska, pred tem pa tudi več drugih držav.

Kot je sporočil nizozemski zdravstveni minister Hugo de Jonge, so se za ta ukrep odločili po poročilih iz Danske in Norveške o morebitnih resnih stranskih učinkih. "Ne moremo si dovoliti nobenih dvomov o cepivu. Moramo poskrbeti, da bo vse prav, zato je pametno zdaj narediti premor," je dejal de Jonge. Odločitev bo povzročila zamude v programu cepljenja Nizozemske, ki je po pisanju STA naročila 12 milijonov odmerkov cepiva AstraZenece, v naslednjih dveh tednih pa naj bi jih prejela nekaj manj kot 300 tisoč.

Več držav začasno ustavilo cepljenje s cepivom AstraZenece

Na podlagi poročil o pojavu krvnih strdkov na Norveškem je podobno odločitev v nedeljo sprejela tudi Irska, v predhodnih dneh so poleg Norveške to storile tudi Danska, Bolgarija, Islandija in Tajska. Da iz "izjemne previdnosti" začasno ustavlja cepljenje s cepivom AstraZenece, je v nedeljo sicer sporočila tudi italijanska dežela Piemont, ki je želela ugotoviti morebitno povezano cepiva s smrtjo učitelja v mestu Biella. Le nekaj ur pozneje so cepljenje obnovili, a z drugo serijo cepiva.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) medtem zagotavlja, da med cepivom in povečanim tveganjem za razvoj krvnih strdkov ni povezave. Tudi Evropska agencija za zdravila (Ema), ki izvaja pregled posameznih pojavov krvnih strdkov, pravi, da koristi cepiva še naprej pretehtajo tveganja. Tudi AstraZeneca je sporočila, da ne obstajajo nobeni dokazi o povečanem tveganju za razvoj krvnih strdkov po cepljenju z njihovim cepivom.

Po vsej EU in Združenem kraljestvu je bilo med cepljenimi zaznanih 15 primerov venske tromboze in 22 primerov pljučne embolije. "V EU in Združenem kraljestvu je doslej prejelo naše cepivo okoli 17 milijonov ljudi, število primerov krvnih strdkov v tej skupini pa je nižje od stotine primerov, ki bi jih bilo pričakovati med splošno populacijo," je v nedeljo sporočila predstavnica podjetja Ann Taylor.

"Narava pandemije vodi v povečano pozornost pri posameznih primerih in pri nadzoru varnosti odobrenih zdravil gremo pri prijavljanju s cepivom povezanih dogodkov prek standardnih praks, da bi zagotovili javno varnost," je dodala Taylorjeva.

Fauci: Če ljudje nosijo maske, zadostuje že slab meter razdalje

Zdravstveni svetovalec ameriškega predsednika Joeja Bidna Anthony Fauci je v nedeljo napovedal, da bodo priporočeno varnostno razdaljo med ljudmi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa verjetno kmalu zmanjšali z 1,8 metra na vsega 90 centimetrov. Ena od študij je namreč po njegovih besedah pokazala, da ni nobene razlike med 1,8 metra in 90 centimetri socialne distance, če ljudje pravilno nosijo zaščitne maske.

Z novim koronavirusom se je v ZDA do nedelje zvečer po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa okužilo 29,44 milijona ljudi, umrlo pa jih je skoraj 535 tisoč. Samo v nedeljo so našteli nekaj več kot 53 tisoč okužb in več kot 1.700 smrtnih primerov, piše STA. Medtem ko se število okužb in smrti v državi zmanjšuje, število cepljenj zelo narašča.

Medtem ko se število okužb in smrti v ZDA zmanjšuje, število cepljenj zelo narašča. Foto: Reuters

Čez lužo vsak dan cepijo več kot 2,5 milijona ljudi, najmanj en odmerek cepiva pa je do zdaj dobil že vsak peti odrasel prebivalec ZDA. Z ameriškega centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) so sporočili, da so z dvema odmerkoma cepiva Pfizerja ali Moderne ter z enim odmerkom cepiva podjetja Johnson & Johnson do zdaj cepili že vsakega devetega odraslega Američana.

Zdravstveni svetovalec ameriškega predsednika Joeja Bidna Anthony Fauci medtem opozarja, da se je treba varnostnih navodil, kot sta nošenje maske in ohranjanje varnostne razdalje, še vedno držati. Na televiziji CNN je Fauci pokazal na Evropo, predvsem na Italijo, kjer so pohiteli z odpravljanjem ukrepov, nato pa so jih morali uvesti nazaj. V ZDA je namreč nekaj zveznih držav na čelu s Teksasom že razglasilo konec pandemije.

Ne razume Američanov, ki se nočejo cepiti

Zaradi odpiranja šol pa naj bi se CDC pripravljal na spremembo priporočila o varnostni razdalji. Študija zdravstvenega centra Beth Deaconess iz Massachusettsa je preverila 251 šolskih okrožij v ZDA in ugotovila, da ni nobene bistvene razlike med številom okužb pri učiteljih in šolarjih, če je priporočena varnostna razdalja 1,8 metra ali 90 centimetrov, če vsi nosijo zaščitne maske. Fauci je dejal, da preverjajo možnost, da bi skrajšali varnostno razdaljo, saj bi jim ta med drugim omogočila lažje ponovno odpiranje šol.

Ob tem je Fauci je izrazil začudenje nad tem, da se velik del prebivalcev ZDA noče cepiti proti novemu koronavirusu. "Ne vem, v čem je problem. Gre za cepivo, ki bo rešilo milijone življenj. Ne morem razumeti," je Fauci dejal na televiziji MSNBC in dodal, da bi zelo pomagalo, če bi nekdanji ameriški predsednik Donald Trump svoje podpornike pozval, naj se cepijo.