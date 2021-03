Premierji po kritikah glede dobave cepiv na pogovoru z Michelom

Šest premierjev držav članic EU, med njimi predsednik vlade Janez Janša, ki so minuli petek v skupnem pismu pozvali k enakemu dostopu do cepiv, se je danes virtualno srečalo s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom. Obvestilo o tem je skupaj z videoposnetkom na Twitterju objavila tiskovna služba Sveta EU. Podrobnejših informacij za zdaj ni.

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel se je danes virtualno pogovoril s premierji Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Bolgarije, Češke in Latvije, ki so minuli petek v pismu pozvali k zagotovitvi enakega dostopa do cepiv vsem državam članicam, poroča STA.

Premierji opozorili na odstopanja pri razdeljevanju cepiva

Premierji omenjenih držav so izpostavili, da v nasprotju z dogovorom, da je treba cepiva članicam razdeliti ob enakem času in po načelu pro rata, torej sorazmerno glede na prebivalstvo, v minulih dneh ugotavljajo, da farmacevtska podjetja cepiv posameznim članicam ne dobavljajo na podlagi enakega pristopa in načela pro rata.

To je po mnenju omenjene skupine evropskih voditeljev v nasprotju z duhom evropske solidarnosti in lahko ustvari ogromne razlike med državami članicami pri spoprijemanju s pandemijo covid-19, zato so Michela pozvali k čimprejšnji razpravi o razdeljevanju cepiv na vrhu. Evropski voditelji se bodo sicer konec prihodnjega tedna sestali na rednem dvodnevnem marčnem zasedanju. Srečanja skupin voditeljev z Michelom so običajno del priprav na vrh. Podrobnejših informacij o pogovoru za zdaj ni bilo mogoče pridobiti.

Podrobnejših informacij o pogovoru med predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom in skupino evropskih premierjev za zdaj ni bilo mogoče pridobiti. Foto: Reuters

Avstrijski kancler Sebastian Kurz je peterico kolegov v sredo gostil na sestanku na Dunaju, ki je delno potekal v živo, delno pa virtualno. Voditelji so se zavzeli za pravičnejšo razdelitev cepiv proti covid-19 v EU, saj bi se lahko Evropska unija po njihovem mnenju v nasprotnem primeru znašla v politični krizi.

Janša: Takoj smo naročili skoraj milijon odmerkov Pfizerja

Pri Evropski komisiji so izpostavili, da se o razdeljevanju cepiv pogajajo države članice. Izhodišče predstavlja sistem pro rata, in sicer število prebivalstva, vendar se lahko države odločijo drugače, kar potem vodi v neenakomerno porazdelitev cepiv. STA poroča, da Slovenija celotnega deleža, ki bi ji v prvem in drugem četrtletju pripadel po sistemu pro rata, ne dosega, ker lani decembra ni sodelovala v drugem krogu nabave cepiva BionTecha in Pfizerja.

Tako sta se poleg nje takrat odločili le še Slovaška in Bolgarija, kažejo številke, o katerih razpravlja usmerjevalni odbor, poroča STA. Gre za prvo pogodbo z BioNTechom in Pfizerjem, v okviru katere je bilo najprej na voljo 200 milijonov odmerkov, nato pa še dodatnih sto milijonov odmerkov. Ko so članice razdeljevale sto milijonov odmerkov, ni Slovenija naročila ničesar, piše STA

Premier Janez Janša je včeraj na Twitterju zapisal, da je Slovenija decembra lani ob njegovem prevzemu funkcije ministra za zdravje naročila skoraj milijon odmerkov Pfizerjevega cepiva. "Če Slovenija decembra lani takoj po mojem prevzemu funkcije ministra za zdravje ne bi naročila dodatnih skoraj milijon odmerkov cepiva BioNTecha in Pfizerja, bi bila danes po precepljenosti tam kot Bolgarija in Hrvaška. Prej so naročali predvsem AstraZeneco," je sporočil Janša.