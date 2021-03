Sarajevo je na kolenih: "Postali smo novi Bergamo"

"Zdravnico sem klicala tri ure, in ko mi jo je končno uspelo dobiti na telefon, mi je dejala, da je Sarajevo padlo, da ne zmorejo več in da sprejemajo samo najhuje bolne paciente, saj so kapacitete prepolne," je povedala ena od Sarajevčank.

"Zdravnico sem klicala tri ure, in ko mi jo je končno uspelo dobiti na telefon, mi je dejala, da je Sarajevo padlo, da ne zmorejo več in da sprejemajo samo najhuje bolne paciente, saj so kapacitete prepolne," je povedala ena od Sarajevčank. Foto: Reuters

Bosno in Hercegovino je zajel nov val epidemije, bolnišnice pokajo po šivih. Stanje je najbolj skrb vzbujajoče v kantonu Sarajevo, ki ima 413 tisoč prebivalcev in v katerem so v zadnjih 24 urah ob opravljenih 1.952 testih potrdili 824 novih okužb. Umrlo je devet ljudi.

Medtem ko so sosednje države sprejele ostre ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, je življenje v Bosni in Hercegovini v preteklih mesecih teklo naprej kot običajno, brez policijske ure in nošenja zaščitnih mask, kavarne so bile polne, smučišča prav tako. Vstop v državo je bil mogoč brez hitrega testa in samoizolacije. Dolgo je bilo vse videti tako, kot da epidemija zanje ne obstaja. Zdaj plačujejo davek za to, piše hrvaški medij 24Sata.

Vse bolj se kaže, kako nestabilna je država. Pristojni kljub resnosti razmer še niso začeli pogovorov o nabavi cepiva. S cepivom donatorjev je cepljen le nizek odstotek zdravstvenih delavcev.

Smučišča so v Bosni vseskozi obratovala in pokala po šivih, za kar so poskrbeli tudi Slovenci. Marsikdo si je namreč privoščil smučanje na Jahorini.

Alarmantno stanje v bosanski prestolnici

Aida iz Sarajeva trenutno stanje opiše kot katastrofalno in alarmantno: "Sama sem koronavirusno bolezen prebolela konec preteklega leta. Vročino je ta konec tedna dobil tudi moj sin in takoj sem ga odpeljala v ambulanto za covidne bolnike. Pred nama je v vrsti za pregled čakalo najmanj 500 ljudi. Pulmologi imajo toliko dela, da preprosto ne zmorejo pregledati vseh pacientov. Dva dni sem čakala na izvid."

Sinu so potrdili koronavirus, poslali so ju domov, v samoizolacijo. Nad položajem v državi je razočarana in zaskrbljena. "Zdravila niso vsem dostopna. Po pregledu sem šla kupit zdravila za svojega otroka in samo za sirup proti kašlju ter nekaj vitaminov odštela skoraj več kot 50 evrov. Ne vem, kako shajajo tisti, ki hudo zbolijo. Zdravila so draga in marsikdo si jih ne more privoščiti. Da ne govorim o tem, da nimamo cepiva," z ogorčenjem pove sogovornica.

"Sarajevo je padlo"

Dolge vrste za testiranje na novi koronavirus, kapacitete Univerzitetnega kliničnega centra v Sarajevu so zapolnjene: "Zdravimo 666 pacientov, to je vse, kar zmoremo. Primanjkuje nam zdravnikov in medicinskih sester. Nekateri med njimi so okuženi in nanje ne moremo računati."

Sarajevčani pripovedujejo, da zdravnikov ni mogoče dobiti na telefon, saj so ti vselej zasedeni. "Zdravnico sem klicala tri ure, in ko sem jo končno uspela dobiti na telefon, mi je dejala, da je Sarajevo padlo, da ne zmorejo več in da sprejemajo samo najbolj bolne paciente, saj so kapacitete prepolne," je povedala ena od Sarajevčank.

Sarajevo postaja novi Bergamo

Mi ne čakamo, da se ponovi scenarij Bergama v Italiji, mi smo že tam, so jasni prebivalci Sarajeva. Glavno mesto Bosne in Hercegovine je trenutno glavno žarišče koronavirusa v Evropi, so prepričani. V državi število okuženih iz dneva v dan narašča.

"Zdravstveni delavci bijejo svojo bitko, bolniki svojo. Medtem pa politiki na oblasti še naprej prelagajo odgovornost drug na drugega. Jasno nam je, kdo bo plačal za vse to. Ponovno mi, navadni državljani," je na družbenem omrežju zapisala Aida.

V Bosni in Hercegovini nošenje mask ni obvezno. Foto: Guliverimage

Gre za življenje ali smrt

Pred dnevi se je oglasil premier kantona Sarajevo Edin Froto, ki pravi, da noče, da mesto postane novi Bergamo. Oblast zdaj sicer poskuša umiriti stanje z vpeljavo delnega zaprtja države. Zaprli so lokale, restavracije in trgovska središča.

Država do danes sama še ni priskrbela niti enega odmerka cepiva. Opirala se je predvsem na donacije. Srbija je tako Bosni pred časom donirala pet tisoč odmerkov cepiva, s katerimi so cepili zdravstvene delavce. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je včeraj naznanil, da bodo Bosni donirali 30 tisoč odmerkov cepiva.