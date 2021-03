Žalosten rekord: toliko smrti zaradi covid-19 v enem dnevu še niso imeli

V Braziliji je v zadnjem dnevu za boleznijo covid-19 umrlo 2.841 bolnikov, kar je največ do zdaj v enem dnevu. Število smrtnih žrtev te bolezni v največji južnoameriški državi tako še naprej narašča, odkar so sredi preteklega tedna prvič od začetka epidemije našteli več kot dva tisoč smrtnih žrtev v enem dnevu.

V povezavi z boleznijo covid-19 je v Braziliji do zdaj umrlo že več kot 282 tisoč ljudi. V državi so do zdaj našteli že več kot 11,6 milijona potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom, od tega v zadnjem dnevu skoraj 84 tisoč, piše STA.

V enem dnevu bi lahko kmalu umrlo več kot tri tisoč bolnikov

Brazilija, kjer so januarja začeli cepljenje proti novemu koronavirusu, je ena od najhuje prizadetih držav v pandemiji, po številu okužb in smrti so pred njo le ZDA. Tako zdravstvene oblasti kot znanstveniki se bojijo, da bo v državi kmalu v enem dnevu umrlo več kot tri tisoč bolnikov s covid-19.

Epidemiološko stanje v državi se izrazito slabša od februarja, bolnišnice pa so marsikje na robu zloma. V 24 od 26 zveznih držav so postelje na enotah za intenzivno nego zasedene v 80 ali celo več odstotkih. Brazilski predsednik Jair Bolsonaro, ki novemu virusu od začetka epidemije ne pripisuje velikega pomena, medtem že dvomi o smiselnosti cepljenja. V ponedeljek je Bolsonaro imenoval že četrtega ministra za zdravje v obdobju pandemije covid-19.

Čez lužo se epidemija trenutno umirja

V ZDA v zadnjih tednih opažajo upad števila okužb in smrti zaradi bolezni covid-19. Hkrati se po državi pojavljajo posamezna nova žarišča, med drugim tudi v New Jerseyju in mestu New York. V ZDA je v torek po podatkih ameriške Univerze Johnsa Hopkinsa umrlo 740 bolnikov z boleznijo covid-19, potrdili pa so 56.600 novih okužb z novim koronavirusom. Število hospitaliziranih zaradi bolezni covid-19 je v ameriških bolnišnicah padlo na 41 tisoč.

Cepljenje trenutno poteka brez zapletov. Na dan v državi cepijo okoli 2,4 milijona ljudi, vsaka zvezna država pa je do zdaj cepila najmanj deset odstotkov prebivalstva. Vsaj en odmerek cepiva je že prejela večina starejših od 65 let, poroča STA. V ZDA je od začetka epidemije umrlo 537 tisoč bolnikov s covid-19, okužbo z virusom pa so potrdili pri 29,55 milijona ljudeh.

V ZDA proti novemu koronavirusu vsak dan cepijo okoli 2,4 milijona ljudi. Foto: Reuters

V zvezni državi New York so v torek poročali, da je za boleznijo covid-19 umrlo 51 bolnikov, delež pozitivnih testov na okužbo pa je znašal 4,14 odstotka. Do zdaj so v tej ameriški zvezni državi cepili 11,8 odstotka prebivalstva. Skoraj 23 odstotkov jih je prejelo en odmerek cepiva proti novemu koronavirusu, poroča STA.

Umirjanje epidemije je v ZDA povečalo potovanja. Od četrtka do nedelje so na ameriških letališčih povprečno na dan našteli med 1,2 do 1,3 milijona potnikov, kar je največ od začetka epidemije marca lani. Direktorica ameriškega centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) Rochelle Walensky je sicer pozvala ljudi, naj ostanejo previdni, ker epidemije še ni konec. Pri tem je opozorila na stanje po Evropi, posebej v Franciji in Italiji: "Preprosto so preusmerili pozornost in prosim vas, da to vzamete kot svarilo za nas."