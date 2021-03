Vedno več držav ustavlja cepljenje z AstraZeneco

Seznam držav, ki so prekinile cepljenje proti novemu koronavirusu s cepivom britansko-švedske družbe AstraZeneca, je čedalje daljši. Med njimi so po novem tudi Luksemburg, Ciper, Latvija in Švedska. V ponedeljek se je za začasno zaustavitev cepljenja z AstraZeneco odločila tudi Slovenija.

V Luksemburgu so se zaradi poročil o nastajanju krvnih strdkov po cepljenju s cepivom AstraZenece iz previdnostnih razlogov prav tako odločili, da do analize Evropske agencije za zdravila (Ema) ustavijo cepljenje s tem cepivom, je v ponedeljek pozno zvečer sporočilo luksemburško ministrstvo za zdravje. Ta država je sicer pred tem prekinila že cepljenje s serijo tega cepiva ABV5300, potem ko je v Avstriji po cepljenju z njo umrla medicinska sestra, poroča STA.

Vedno več držav ustavlja cepljenje s cepivom AstraZenece

Med državami, ki so ustavile cepljenje s to serijo, je bila tudi Latvija, ki je zdaj prav tako začasno prekinila cepljenje s cepivom AstraZenece ne glede na serijo. Cepljenje so v Latviji iz previdnosti zaustavili za do dva tedna, in sicer na podlagi poročil o stranskih učinkih iz drugih držav članic EU, medtem ko v sami državi takšnih primerov niso potrdili.

Vedno več držav začasno ustavlja cepljenje s cepivom AstraZenece. Foto: Reuters

Evropskim državam, ki prekinjajo cepljenje s cepivom tega britansko-švedskega podjetja, sta se pridružila tudi Švedska in Ciper. Drugi je ob tem napovedal nakup 50 tisoč odmerkov ruskega cepiva Sputnik V, a bo z nakupom počakal do odobritve tega cepiva v Uniji. Cepljenje z AstraZenecinim cepivom so ciprske oblasti preložile do četrtka, ko naj bi o nadaljnjih korakih v zvezi s tem cepivom odločila Ema. Ta bo podatke začela preučevati že danes.

Cepljenje z AstraZeneco začasno ustavila tudi Slovenija

Na odločitev Eme namerava počakati tudi več drugih držav, ki so zaradi domnev, da povzroča krvne strdke in druge stranske učinke, prekinile cepljenje s tem cepivom ali določeno serijo tega cepiva. Med njimi so tudi Nemčija, Francija, Italija, Španija in Slovenija. O varnosti cepiva britansko-švedske farmacevtske družbe bodo danes razpravljali tudi strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) s področja cepiv.

Pri AstraZeneci so sicer navedli, da je bilo med okoli 17 milijoni cepljenih v EU in Veliki Britaniji zaznanih 15 primerov venske tromboze in 22 primerov pljučne embolije, kar naj bi bilo manj od pričakovanj med splošno populacijo.