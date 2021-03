V ponedeljek so po podatkih Covid-19 Sledilnika ob 4.842 PCR-testih potrdili 918 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je znašal 19 odstotkov. To je skoraj četrtina več okuženih oseb kot so jih odkrili pred tednom dni. Opravili so tudi 47.109 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne izvide hitrih testov preverjajo še s PCR-testi.