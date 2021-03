Beovićeva navdušena nad idejo cepljenja političnega vrha s cepivom AstraZeneca

"V Sloveniji trombemboličnih dogodkov po cepljenju zaenkrat nismo zabeležili, skrbno pa spremljamo neželene učinke po cepljenju pri nas in poročila Evropske agencije za zdravila, ki analizira take dogodke iz drugih držav," je na novinarski konferenci o težavah pri cepljenju s cepivom AstraZeneca dejala vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović .

V ponedeljek so v Sloveniji opravili 4.842 PCR testov in 47.109 hitrih antigenskih testov na okužbo z novim koronavirusom in ob tem potrdili 918 okužb. Delež pozitivnih testov je bil v ponedeljek 19-odstoten, kar je 6,4 odstotne točke več kot v nedeljo.

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 716 in je višje kot v preteklih dneh. V bolnišnicah se zdravi 451 bolnikov, od tega jih 83 potrebuje intenzivno zdravljenje. Umrli so trije covidni bolniki.

Štirinajstdnevna incidenca na 100.000 prebivalcev znaša 493, včeraj 486. Najvišja sedemdnevna incidenca je na Goriškem.

Med občinami glede na včeraj potrjene nove okužbe izstopajo Ajdovščina 18, Nova Gorica 15, Celje 54, Žalec 30, Novo mesto 24, Kranj 22, Koper 41, Ljubljana 104, Maribor 45.

Beovićeva: Po znanih podatkih je cepivo varno

Vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović je uvodoma pojasnila, da so bila cepiva proti covid-19 pred široko uporabo preizkušena v obsežnih kliničnih raziskavah, v katere je bilo vključenih več deset tisoč ljudi. Skrbno spremljajo neželene dogodke. Ker so nekateri redkejši, jih opazijo šele, ko cepivo dobi na primer milijon ljudi.

"Pri številnih prijavljenih neželenih dogodkih vzroka oziroma vzročne povezanosti s cepljenjem ni mogoče neposredno določiti. Evropska agencija za zdravila (EMA) poudarja, da korist cepljenja presega nevarnost cepljenja, zato naj se cepljenje nadaljuje, medtem pa se bo nadaljevala tudi analiza zapletov," je poudarila.

Pojasnila je, da število zapletov z nevarnimi strdki ne presega pogostnost nevarnih strdkov sicer v populaciji. Po sedaj znanih podatkih je bilo v Evropi po njenih besedah zabeleženih 37 dogodkov z nevarnimi krvnimi strdki v časovni povezavi s cepljenjem pri 17 milijonih cepljenj. V Evropi so doslej zabeležili dva dogodka z nevarnimi krvnimi strdki na milijon cepljenj, sicer pa je pogostnost hudih strdkov 3 na 1.000 ljudi na leto po nedavni ameriški raziskavi. Dodala je, da so strdki pogostejši pri starejših ljudeh.

V Sloveniji trombemboličnih dogodkov še niso zabeležili

Tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je mnenja, da cepljenj ni treba ustaviti, da pa so seveda potrebne analize opozorilnih primerov in da razume varnostno držo evropskih držav. Pogostnost zapletov je majhna, prav tako ni zaenkrat nobenih dokazov o povezanosti pojava strdkov s cepljenjem. To samo po sebi govori proti temu, da bi bilo treba cepljenje ustaviti.

"Stališče Posvetovalne skupine za cepljenje glede cepljenja s AstraZeneca ostaja nespremenjeno. Po znanih podatkih je cepivo varno. Pogostost trombemboličnih dogodkov po dosedanjih ocenah ne presega pogostosti v splošni populaciji. V Sloveniji takih dogodkov zaenkrat nismo zabeležili, skrbno pa spremljamo neželene učinke po cepljenju pri nas in poročila EME, ki analizira take dogodke iz drugih držav," je dejala.

Kljub temu pa razume, da se je ministrstvo za zdravje pridružilo previdnostnemu ukrepu številnih evropskih držav in do rezultata analize, ki jo opravlja EMA, uporabo cepiva zadržalo. "Previdnostni ukrep ministrstva je sporočilo prebivalcem Slovenije in drugih držav, da so cepiva po nadzorom in da je cepljenje, če bo taka tudi odločitev Evropske agencije, res varno," je dejala.

Povedala je še, da je posvetovalna skupina že pred dvema tednoma predlagala, da bi kronične bolnike cepili po bolnišnicah, a se to za zdaj ni zgodilo.

Beovićeva navdušena nad idejo cepljenja političnega vrha s cepivom AstraZeneca

Na novinarsko vprašanje, kako bo posvetovalna skupina državljane prepričala v varnost cepljenja s cepivom AstraZeneca, je Beovićeva odgovorila, da bi bilo imenitno, če bi se po pozitivnem mnenju EME, najprej cepil slovenski politični vrh in znane osebnosti.