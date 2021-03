Janša s predsedniki vlad v boj za cepiva proti novemu koronavirusu

Premier Janez Janša se danes na Dunaju udeležuje pogovorov o razdelitvi cepiv proti novemu koronavirusu med državami članicami EU. Delovnega sestanka pri avstrijskem kanclerju Sebastianu Kurzu se bosta v živo udeležila tudi premierja Češke in Bolgarije, prek videopovezave pa še premierja Latvije in Hrvaške.

Premierji omenjenih držav bodo nadaljevali pogovore o enakopravni dostopnosti do cepiv proti novemu koronavirusu, na kar so opozorili tudi v soboto v pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von del Leyen in predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu. V tem pismu so se med drugim zavzeli tudi za čimprejšnji sklic pogovorov voditeljev članic EU na to temo, poroča STA.

Peterica premierjev opozarja, da lahko v EU nastanejo velike neenakosti

V pismu je peterica premierjev opozorila, da farmacevtska podjetja državam članicam EU cepiv ne dobavljajo v skladu z dogovorjenim ključem delitve na podlagi števila prebivalcev in da določene članice Unije ne bodo mogle izpolniti za drugo četrtletje zastavljenih ciljev glede cepljenja proti novemu koronavirusu. Opozorili so, da bodo med državami do poletja nastale velike neenakosti, kar pa "ni le v nasprotju z našim dogovorom, ampak tudi z duhom evropske solidarnosti".

Evropska komisija v odzivu na kritike ne priznava napak pri nabavi cepiv proti novemu koronavirusu, ampak le težave s proizvodnimi zmogljivostmi, ki pa se jih trudijo odpraviti. Poleg tega v Bruslju poudarjajo, da so se o razdelitvi odmerkov pogajale države članice in da se države članice same dogovarjajo s podjetji o konkretni dobavi, poroča STA.