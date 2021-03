Kako se v SMC in NSi odzivajo na Janševo pismo

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek je v odzivu na pismo premierja Janeza Janše poudaril liberalno in demokratično držo SMC. "Liberalci smo pač zahteven koalicijski partner, ker gojimo in spoštujemo pluralnost v svojih vrstah. In tako bo tudi v prihodnje," je poudaril. V NSi pa so v odzivu zapisali, da "beseda velja" in da dogovore tudi uresničijo.